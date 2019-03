Golzow

Nur noch wenige Stunden trennen die Golzower vom Auftakt in den Veranstaltungsreigen zur 800. Wiederkehr der urkundlichen Ersterwähnung. Mit einer Festveranstaltung stimmen sich die Bewohner und ihre Gäste an diesem Sonntag, 10. März, auf das Jubiläumsjahr ein. Über 30 kulturelle Höhepunkte werden bis Dezember 2019 folgen. Zunächst treffen sich die Golzower um 14.30 Uhr auf Einladung des Kultur- und Dorfvereins bei einer feierlichen Zusammenkunft in ihrer überregional bekannten Barockkirche.

Gäste erwartet

Als Gäste werden unter anderem Landrat Wolfgang Blasig ( SPD), Landtagsabgeordneter Günter Baaske ( SPD) und Superintendent Thomas Wisch erwartet. Wie Vereinsvorsitzender Peter Reinholdt ankündigte, werden der Gemischte Chor Golzow, die Geschwister Tirell und Sabine Duschl für die musikalische Begleitung der Festveranstaltung sorgen.

Feuerwerk zum Abschluss

Im Anschluss an die Festveranstaltung wird gegen 16.45 Uhr ein Gedenkstein eingeweiht, der an die 800-Jahr-Feier in der 1300-Einwohner-Gemeinde erinnern soll. Den Abschluss des Tages bildet um 18 Uhr ein Feuerwerk.

Von Frank Bürstenbinder