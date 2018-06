Golzow

Der landwirtschaftliche Fuhrpark auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Planetal in Golzow glänzte. Sogar die Schläuche der Güllewagen waren gereinigt worden. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Agrargenossenschaft am Wochenende zu einem Verpächtertag eingeladen. Immerhin rund 500 Eigentümer haben ihre Flächen an dem landwirtschaftlichen Betrieb vergeben.

Nicht alle sind gekommen, aber etwa 300 Gäste konnte der neue Eigentümer Bernd Schmidt-Ankum begrüßen. „Es ist eine gute Gelegenheit, sich kennen zu lernen und ins Gespräch zu kommen“, sagt Schmidt-Ankum in seiner kurzen Ansprache. Begleitet wurde der 44-Jährige aus der Nähe von Osnabrück von seiner Familie. Seine Frau, drei Töchter, Mutter, Schwester und Schwager waren nach Golzow mitgekommen.

Hunderte Besucher kamen zur Veranstaltung. . Quelle: Andreas Koska

Alles in allem bewirtschaftet die Genossenschaft gegenwärtig eine Fläche von 4200 Hektar und hat 700 Milchkühe im Bestand. Derzeit sind in dem landwirtschaftlichen Unternehmen 20 Mitarbeiter tätig, die von den beiden Geschäftsführern Florian Wernitz und Helge Klamke angeleitet werden.

Der 34-jährige Wernitz stammt aus Cammer, wo schon seit Großvater Harald Wernitz einst Chef der LPG war. Seit seinem Abschluss als Diplom-Landwirt an der Humboldt-Universität in Berlin ist er in Golzow tätig. Sein Kollege Klamke ist elf Jahre älter.

Er ist seit vorigem Jahr in Golzow tätig. Der Agrar-Ingenieur war schon in Südafrika und Rumänien unterwegs, aber auch in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt hat er ebenfalls für Schmidt-Ankum einen Betrieb mit 9000 Hektar Fläche geführt.

Spannende Technik auf dem Betriebsgelände. Quelle: Andreas Koska

Das Treffen kam gut an, alle Gäste zeigten sich hoch erfreut, ließen es sich schmechen. Die Mädchen und Jungen aus den Verpächterfanilien konnten sich an der Hüpfburg und bei den von den Landfrauen gebackenen Waffeln erfreuen.

Der Cammeraner Tierarzt Fabian Schmidt ist mit seiner Familie gekommen und war begeistert. „Man bekommt hier alles zu sehen, es ist wirklich beeindruckend“, sagte Schmidt angesichts der Landtechnik auf dem Hof. Sylvia Herrmann von „LandAktiv“ zeigte an Modellen, wie gemolken wird und welche Getreide angebaut werden.

Die Golzower bauen auf 360 Hektar Weizen, 125 Hektar Wintergerste, 260 Hektar Raps und 800 Hektar Mais an. „In diesem Jahr Körnermais, als Futter für unsere Rinder“, erklärte Bernd Schmidt-Ankum. Allerdings ist der Blick in die nächste Zukunft getrübt. „Wir erwarten nur 50 Prozent von dem üblichen Ertrag“, sagte Helge Klamke. Schuld sei das Wetter.

Er danke den Mitarbeitern, die für die bei der Gestaltung des Tages geholfen haben und kündigte an, bei der Feuerwehr eintreten zu wollen. „Ich bin seit 25 Jahren Feuerwehrmann, da ich jetzt hier zu Hause bin, werde ich wohl hier mitmachen“, sagte Klamke.

Einen Verpächtertag soll auch im kommenden Jahr geben. Da das Wochenende den Landwirten bei der Landpartie gehörte, überlegt man, sich bei der Aktion zu beteiligen.

Von Andreas Koska