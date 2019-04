Borkwalde

Die neue Kita für Borkwalde soll kommen – da sind sich alle Gemeindevertreter einig. Doch bevor die Gemeinde eine Investition von 3,6 Millionen Euro auf den Weg bringt und dafür einen Kredit aufnimmt, muss sie Auflagen der Kommunalaufsicht erfüllen. In ihrer jüngsten Sitzung stimmten die Gemeindevertreter dem Forderungskatalog der Aufsicht zu.

Kredit von 2,8 Millionen Euro

Entstehen soll ein Neubau der Kindertagesstätte mit angeschlossenem Gemeindesaal. Die Gemeinde will für diese Investition einen Kredit in Höhe von 2,8 Millionen Euro aufnehmen. Neben 75.000 Euro vom Landkreis für die Planung der Kita, wird Borkwalde auch 249.000 Euro EU-Fördermittel für den Gemeindesaal erhalten.

Der Antrag wurde von der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel befürwortet. Die Suche nach weiteren Fördermitteln läuft. „Den Rest der Finanzierung bekommen wir selbst hin“, sagte Renate Krüger.

Die Kommunalaufsicht beim Landkreis fordert unter anderem, dass die Gemeinde erst einmal Vermögen verkaufen soll. In der Ratssitzung war von einem Grundstück die Rede. Auch soll die Kommune eine Liste aller geplanten Investitionen für die nächsten Jahre erstellen und darin deutlich machen, in welcher Reihenfolge diese umgesetzt werden sollen.

Bei der Gemeindevertretersitzung sprachen sich einzelne Abgeordnete für eine Senkung der Baukosten für den beschlossenen Kitabau aus. „So schlecht sieht unsere Haushaltslage nicht aus“, sagte hingegen Bürgermeisterin Renate Krüger. Lars Nissen, stellvertretender Amtsleiter, setzte die Kosten für den Bau der neuen Kindertagesstätte in Relation.

„ Borkheide muss 6 Millionen Euro stemmen, weil eine neue Schule gebraucht wird.“ Der Abgeordnete Lothar Schröter versucht, den zweifelnden Gemeindevertretern ins Gewissen zu reden. „Der Bauantrag wird schon gestellt, wir können jetzt das Thema nicht wieder aufrollen.“

Weitere 60 Plätze empfohlen Mit dem Neubau der Kindertagesstätte soll dem wachsenden Bedarf an Kita-Plätzen Rechnung getragen werden. Mit derzeit 100 Plätzen ist die vorhandene Kita in Borkwalde voll ausgelastet. Vom Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde mit der Kita-Bedarfsplanung 2017/2018 ein weiterer Bedarf von 60 Plätzen empfohlen, der mit dem Bau der neuen Kindertagessstätte abgedeckt werden würde. Neben dem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept als Auflage muss die Gemeinde das vorhandene Vermögen, welches für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigt wird, veräußern. Ferner sind die im Haushaltsjahr 2020 und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen auf der Grundlage einer Prioritätenliste zu prüfen.

Kritische Stimmen warfen ein, dass die bisherigen Kosten für den Kitabau bereits zu hoch seien und es sich bei der Investition nur um eine „Grob-Kosten-Planung“ handele – die endgültigen Kosten könnten also im schlimmsten Fall noch höher ausfallen. „In Potsdam wird eine Kita für 90 Kinder für 2,5 Millionen gebaut und wir bauen eine für 60 Kinder und bezahlen über drei Millionen“, sagte Zuschauerin Erika Neemann.

Brief an Dietmar Woidke

„Wenn dann die Ausschreibung für die Firmen noch dazukommt, steigen die Kosten weiter“, so die besorgten Stimmen. Die Gemeinde muss den Gürtel wohl etwas enger ziehen, da sind sich alle einig. Borkwalde hofft noch auf finanzielle Hilfen. „Ich habe einen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben und das Problem unserer Gemeinde geschildert“, sagte Marion Urban.

Die Gemeindevertretersitzung in Borkwalde Quelle: Johanna Uminski

Vor der Abstimmung machte Lars Lissen die Notwendigkeit für den Bau deutlich. „Wenn wir dem Haushalt nicht zustimmen, dann können wir auch keine Straßen instand setzen.“ Und auch Renate Krüger betonte die Notwendigkeit dieses Baus: „Das ist ein beschlossener Plan, es ist für die Zukunft der nächsten Generation und wir bauen für die Kinder.“

Das Votum zu den Auflagen der Kommunalaufsicht zeigt die gespaltene Haltung der Gemeindevertretung: Vier Abgeordnete sprachen sich für die Billigung aus, einer war dagegen und vier haben sich enthalten.

Von Johanna Uminski