Neue Saison, neue Preise. Für das Naturbad in Brück steigen die Benutzungsgebühren. Unter anderem durch eine Preisanhebung für die Jahreskarten. Neu ist ab diesem Sommer auch eine kostenpflichtige Marke für das Duschen mit warmem Wasser. Dafür werden nun jeweils 50 Cent fällig.

Die Stadtverordneten billigten in ihrer jüngsten Sitzung diese aus ihrer Sicht moderate Anhebung und die neuen Regeln. Zur Diskussion gestanden hatten auf Vorschlag der Amtsverwaltung zuvor in den diversen Fachausschüssen zunächst verschiedene Modelle. Sie sahen mehr oder weniger hohe Steigerungsraten bei den Eintrittspreisen vor. In der Spitze hätten sich die Mehreinnahmen laut Kalkulation bis auf circa 1700 Euro belaufen.

Auf Mittelweg verständigt

„Der Mittelweg jedoch erschien auch mir persönlich am sinnvollsten“, sagte Bürgermeister Matthias Schimanowski (Pro Brück) in der Sitzung der Stadtverordneten. Um die 750 Euro Mehreinnahmen sind dabei nun kalkuliert.

„Wir hätten ja nichts gekonnt, wenn wir die Preise drastisch anheben und am Ende niemand mehr kommt“, erklärte der ehrenamtliche Stadtchef. „Kostendeckend kann unser Bad ohnehin nicht betrieben werden.“

Doch trage das Freizeitangebot dazu bei, „unsere Stadt als Lebensort attraktiv zu halten – besonders auch für Familien“, so Schimanowski. Immerhin gebe es in der Umgebung keine Alternativen für Badespaß auch in öffentlichen Seen.

Unverändert seit 2013

Lars Nissen, Ressortleiter für Verwaltung und Soziales in der Amtsverwaltung, verwies darauf, dass die Gebühren für das Naturbad seit der letzten Änderung im Jahr 2013 nicht mehr angehoben worden waren. Damals waren die Einzeltickets sowie die Zehnerkarten teurer geworden.

Nun steigen die Gebühren der Jahreskarten für Kinder von 40 auf 50 Euro und für Erwachsene von 70 auf 90 Euro. Die Saisonkarten für Familien verteuern sich für einen Erwachsenen und ein Kind von 80 auf 100 Euro. Ein zweiter Erwachsener muss zusätzlich nun 40 statt bisher 30 Euro berappen. Jedes weitere Kind schlägt zusätzlich mit 20 statt zuletzt 15 Euro zu Buche.

Warmes Wasser kostet jetzt extra

Um die unkontrollierte Nutzung warmer Duschen zu unterbinden, müssen Badegäste nun dafür zahlen. Noch vor dem Start der neuen Saison sollen mit Hilfe von Fördergeld jeweils eine der zwei vorhandenen Duschen im Sanitärtrakt der Damen sowie der Herren mit einem Münzautomaten ausgestattet werden, teilt die Amtsverwaltung mit. Ohne Zusatzkosten können alle Duschen allerdings auch weiterhin mit kaltem Wasser genutzt werden.

„Der Hintergrund für diese Umrüstung ist eine starke Nutzung der Warmwasserduschen im Sanitärgebäude bei kühlerem Badewetter“, erklärt die Amtsverwaltung. „So hielten sich Kindergruppen und Erwachsene nach jedem Badegang lange in den Duschen auf und ließen minutenlang das Wasser laufen, um sich aufzuwärmen“, heißt es in der Beschlussvorlage für die Abgeordneten. Das lies die Kosten unnötig steigen.

Umgeschaut in anderen Bädern

„In anderen Bädern sind Extra-Münzen für eine warme Dusche längst geläufig“, erklärte Lars Nissen. Bei den Vorschlägen für die neuen Gebühren allgemein war der Ressortchef dem Wunsch der Abgeordneten gefolgt und hatte die Eintrittspreise mit denen in einigen Bädern der Umgebung verglichen. Die Preisanpassung orientiert sich nun daran. „Allerdings ist der Vergleich mitunter auch schwer, weil zum Beispiel im Naturbad Borkheide für eine günstigere Jahresmitgliedschaft auch Arbeitseinsätze für den Naturbadverein geleistet werden müssen“, erklärt Nissen.

Liegen kosten nun auch mehr

Für die neue Badesaison im Naturbad Brück erwartet Besucher eine weitere kleine Neuerung. Für die im vorigen Jahr angeschafften neuen Gästeliegen für die Liegewiesn ist die Leihgebühr auf jeweils zwei Euro angehoben worden. Die Gebühr für das Ausleihen von Sonnenschirmen bleibt indes bei einem Euro unverändert.

