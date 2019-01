Für die kommende Saison, die im Waldbad Borkheide am 18. Mai startet und am 15. September endet, werden noch dringend Rettungsschwimmer gesucht.

Am 10. Januar startete der neue Kurs, der jeden Donnerstag um 18 Uhr in der Schwimmhalle der Bundeswehrkaserne in Beelitz-Heilstätten stattfindet.

Er endet, wenn die Prüfungen abgelegt wurden.

Die Prüfung zum Rettungsschwimmer muss alle zwei Jahre abgelegt werden, der Erste-Hilfe-Kurs alle drei Jahren. Die aktuellen Nachweise sind im Vorfeld der Saison zu erbringen.

Rettungsschwimmer erhalten eine Aufwandsentschädigung von 8,50 Euro pro Einsatzstunde (steuer- und sozialversicherungsfrei), Junge Rettungsschwimmer bekommen fünf Euro je Einsatzstunde.

Anmeldungen und weitere Informationen zu dem Kurs bei der DLRG-Ortsgruppe Borkheide unter: info@borkheide.dlrg.de oder telefonisch: 0170/5569179.