Bislang hat die Wände des Brücker Bahnhofstunnels eher Gekritzel geziert. Doch damit ist jetzt Schluss. Stattdessen prangt der Ortsname in großen Buchstaben auf der Tunnelwand zwischen den Bahnsteigen. Außerdem sind ein an einer Windmühle vorbeifahrender Zug, ein Pionier der Luftfahrt in seiner wackeligen Kiste sowie die Brücker Türme zu erkennen.

Statt Gekritzel zieren jetzt Graffiti-Kunstwerke die Tunnelwände am Brücker Bahnhof. Ein Projekt, das Jugendkoordinatorin Wenke Hanack initiiert hat, hat das möglich gemacht. Ene Gruppe von etwa zwölf Jugendlichen hat sich beteiligt und ist vom Künstlerkollektiv „Fokuz-Design" unterstützt worden.

„Geht mit hin zum sprayen“, mit diesen Worten hat Mutter Gabriele Jordan ihren Nachwuchs aufgefordert, sich an der Verschönerungsaktion für den Tunnel zu beteiligen. Das haben sich der 14-jährige Benedikt und seine drei Jahre jüngere Schwester Theresa nicht zweimal sagen lassen. Die beiden Linther konnten außerdem Mathilda Balzer überzeugen, mitzukommen.

Und so haben die drei zu einer Gruppe von sieben bis zwölf Jugendlichen gehört, die in der vergangenen Woche am von Wenke Hanack – der Jugendkoordinatorin des Amtes Brück – initiierten Workshop teilgenommen haben. Angeleitet wurden die Jungen und Mädchen von Profis des Künstlerkollektivs „Fokuz-Design“ aus Neuendorf bei Brück. „Wir haben die Entwürfe gemacht, die Kids füllen sie aus“, berichtet Marvin Beiß, der von dem Stahnsdorfer Gunnar Seiffert unterstützt wurde.

Die Arbeit hat Spaß gemacht

Und den Kids hat die kreative Arbeit offensichtlich Spaß gemacht. „Mal was anderes, es sind neue Erfahrungen und vor allem: Wir dürfen legal sprayen“, freut sich Bendikt. Er, seine Schwester und deren Freundin sind für die Gestaltung des „B“ zuständig. Währenddessen bereitet Jakob Hanack Schablonen vor, deren Muster der 15-Jährige dann ebenfalls an die Tunnelwand sprüht.

Seit rund sechs Jahren versucht Wenke Hanack bereits, das Projekt umzusetzen. Denn Bahnkunden, die Brücker Bürger und vor allem die Stadtverordneten störten sich an dem Erscheinungsbild der Unterführung. „Es ist immer wieder an der Finanzierung gescheitert“, sagt Hanack.

Hilfe von Landkreis und Stadt

Jetzt hat es mit Unterstützung des Landkreises und mit Hilfe der Stadt Brück sowie dem Sozialraumbudget geklappt. Immerhin hat die Aktion rund 8000 Euro gekostet. Davon wurden die Honorarkosten beglichen und das Material eingekauft. Und sogar die Deutsche Bahn war mit im Boot.

„In Brück haben wir die Fußgängerunterführung gestrichen“, sagt Bahnsprecherin Karin Schwelgin. Ihr ist anzumerken, dass auch sie sich über die Graffiti-Aktion freut. Die Wand ist im unteren Bereich in lila gehalten. Daraus erwachsen unterschiedliche Flora- und Fauna-Motive, die in den in grau gehaltenen oberen Bereich hineinragen. Einzig der Schriftzug Brück sowie einige besondere Bilder sind bunt.

Lob vom Bürgermeister

„Ich finde es toll, dass das Projekt durchgeführt worden ist. Es ist auf jeden Fall ein Gewinn für unsere Stadt“, zeigt sich Bürgermeister Matthias Schimanowski (Pro Brück) zufrieden. Er selbst habe noch keine Zeit gehabt, das Kunstwerk zu begutachten – habe aber schon viel darüber gehört.

Der Abgeordnete Sascha Klemroth (SPD) pendelt täglich zur Arbeit. So hat er die Arbeiten an den ersten beiden Tagen live miterlebt. Das Ergebnis begeistert auch ihn. „Ich finde es toll, dass hier auch regionale Themen abgebildet worden sind“, sagt Klemroth.

Sowohl er als auch Schimanowski hoffen jetzt, dass das kleine Kunstwerk länger überdauert. „Es gibt ja angeblich den Sprayer-Kodex, der besagt, dass man die Arbeiten von Kollegen nicht besprüht. Hoffentlich wissen das auch die Schmierer“, sagt der Bürgermeister.

Von Andreas Koska