Feuerwehr Cammer - Kameraden verärgert über falsches Einsatzfahrzeug

Schon lange wünscht sich die Freiwillige Feuerwehr Cammer ein Spritzenfahrzeug mit Wassertank. Jetzt hat der Amtsausschuss Brück einen Neuwagen bestellt. Frust statt Freude herrscht jedoch bei den Kameraden aus Cammer. Denn sie hätten sich ein ganz anderes Auto gewünscht.

Bestellt wird für 150 000 Euro nun ein lange ersehntes Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W). „Das ausgeschriebene Fahrzeug ist für uns aber so nicht geeignet“, kritisierte Ulf Dingelstaedt, der Bürgermeister der Gemeinde Planebruch und Ortsvorsteher von Cammer, im Amtsausschuss. „Wenn die neuen Windräder im Wald da sind, kommen wir im Brandfall nicht an die Objekte heran“, fürchtet Dingelstaedt.

Feuerwehr fürchtet, stecken zu bleiben

Unterstützung fand er beim Ortswehrführer: „Wir wollten ein geländegängiges Fahrzeug auf einem Lkw-Fahrgestell. Jetzt sollen wir einen geländefähigen Wagen auf dem Chassis eines Kleintransporters erhalten. Damit bleiben wir überall stecken“, sagte Michael Göde in der Sitzung des Brücker Amtsausschusses. Der Chef geht davon aus, dass seine Wehr ein Iveco-Fahrzeug erhält. Das ist wohl das Ergebnis einer Sammelausschreibung durch das Land Brandenburg.

Amtsdirektor Marko Köhler ist verwundert über die Aufregung und die plötzlichen Widerstände aus der Ortswehr. „Die Ausschreibung haben wir doch gemeinsam mit der Wehr entwickelt und dann beschlossen, uns aus Kostengründen der Landesausschreibung anzuschließen“, sagte der Verwaltungschef.

Zu wenig Zeit zur Beratung

Michael Göde kritisiert indes, dass die Zeit für die Beratung zu kurz gewesen sei und er nicht gründlich genug darüber nachdenken konnte. Er und zwei Kameraden baten den Ausschuss, das Fahrzeug so nicht zu bestellen, sondern eine neue Ausschreibung zu starten. Damit konnten sie die Abgeordneten jedoch nicht überzeugen. Bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen votierten schließlich acht Ausschussmitglieder für den Kauf des neuen Autos.

Auch sie staunten teils über die Auseinandersetzung, da es Vorgespräche gab. „Ich verstehe nicht, worüber in der Arbeitsgruppe gesprochen wurde“, sagte Borkheides Bürgermeister Andreas Kreibich. Andere verwiesen auf den noch geltenden Gefahrenabwehrbedarfsplan des Amtes Brück. Darin ist der Erwerb des TSF-W festgehalten. Das jetzt genutzte Auto der Wehr in Cammer soll sodann zu Deutsch Borker Wehr wechseln. Diese nutzt derzeit noch einen Barkas aus DDR-Zeiten. Auch ist in Deutsch Bork ein neues Feuerwehrgerätehaus geplant.

Ausschuss lässt sich nicht umstimmen

„Wir haben versucht, den Ausschuss umzustimmen. Doch es sollte wohl nicht sein“, sagte Patrick Feuerherdt. „Ich hätte mir jedoch Vorwürfe gemacht, wenn wir es nicht versucht hätten“, so der Jugendwart aus Cammer. Michael Göde fürchtet schon jetzt Folgekosten. „Als Berufskraftfahrer weiß ich, dass ein Fahrzeug mit knapp 7,5 Tonnen Gewicht reparaturanfälliger ist, wenn es auf einem ungeeignetem Fahrgestell liegt“, sagt der Wehrleiter. Er erwartet lange Werkstattzeiten und höhere Wartungskosten.

Von Andreas Koska