Bad Belzig

Schule soll auf das Berufsleben vorbereiten. Üblicherweise sind es ein, zwei einwöchige Praktika, die helfen sollen, sich auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren. Bei der schnellen Persönlichkeitsentwicklung der Kinder reicht das nicht aus. Die Interessen wandeln sich öfter. Und die Wahrscheinlichkeit ein seltenes Praktikum zu machen, das den eigenen Vorstellungen des Berufs entspricht, ist gering.

Der Berufswahlpass, den alle Siebtklässler an der Oberschule in Brück bekommen, zeigt, dass der Weg zum Traumjob ein längerer Prozess ist. Was sind die eigenen Stärken und Schwächen? Wie war das letzte Praktikum und wie klappt das, mit dem Wunschberuf, wenn man ihn gefunden hat?

Begleitete Selbstreflexion

Der Berufswahlpass hält das fest und hilft sich zu erinnern und Erkenntnisse daraus zu ziehen. Das ist begleitete Selbstreflexion, bei der am Ende der 10. Klasse die Bewerbungsmappe für den Traumjob komplett ist. So ein Pass hätte mir einige Fehler und viel Zeit erspart.

Von Jan Russezki