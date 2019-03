Baitz

Die ersten Kröten ziehen zum Laichen die Straße hinauf. Doch auf dem Weg lauern viele Gefahren. Katrin Mielsch von der Naturwacht, versucht die Amphibien mithilfe von Zäunen einzufangen.

Frau Mielsch, Sie sagen „Wer Störche liebt, muss Frösche retten“. Was hat es damit auf sich?

Katrin Mielsch: Man kann sich zehn Nester der beliebten Störche auf das Dach heften, aber wenn diese nichts zu fressen haben, können die Nester auch nicht besetzt werden. Im vergangenen Jahr blieben die Niederschläge aus und etliche Tümpel sind komplett trocken geblieben, sodass sich die Kaulquappen nicht umwandeln konnten. Den Amphibien fehlt deshalb in den nächsten Jahren der Nachwuchs.

Das heißt, Sie wollen Frösche retten, damit sie gefressen werden können?

Salopp gesagt: Ja. Die Amphibien sind ein ganz wichtiges Bindeglied in der Nahrungskette. Sie vertilgen Unmengen an Insekten, darunter auch Mückenlarven. Sie sind auch das beste ökologische Mittel gegen Schnecken. Wer eine Kröte im Garten hat, sollte sie gut pflegen. Und die Kröten wiederum stehen auf der Speisekarte von mehr als 100 Tierarten. Aber in der freien Natur stehen die Chancen immer fifty-fifty, dass die Tiere Jagderfolg haben und die Amphibien haben ihrerseits auch Tricks, um sich vor Fressfeinden zu schützen.

Von links: Daniel Menzel (Geschäftsführer Tourismusverband Fläming), Katrin Mielsch (Leiterin Naturwacht, Ranger) und Steffen Bohl (Leiter Naturpark) Quelle: Saskia Kirf

Nun fangen Sie die Frösche aber mit Krötenzäunen an Straßen und nicht in Gärten.

Das Problem ist, wenn die Amphibien sich im Frühjahr auf die Wanderschaft zum Laichgewässer machen, dann kommen sie kalt und klamm aus der Erde. Das bedeutet, dass sich die Kaltblüter nur in Zeitlupentempo bewegen können. Nachts drücken sie sich dann mit dem Bauch auf den warmen Asphalt, um sich aufzuwärmen und dann schneller bewegen zu können.

Und dann hüpfen sie schnell rüber?

Es dauert manchmal 20 Minuten, bis sie über die Straße sind. Und in der Zeit kommen viele Autos und die kleine Kröte hat keine Chance. Bei 70 bis 80 Kilometern die Stunde reicht es, die Kröte nur zwischen die Räder zu nehmen. Die Druckwelle ist dann so groß, dass die Organe platzen.

Krötenzäune im Hohen Fläming Im Hohen Fläming stehen bereits 7,2 Kilometer Krötenzäune an 18 Orten. Die 27 Einzelzäune werden von etwa 30 Ehrenamtlichen betreut. In der Amphibiensaison des vergangenen Jahres wurden 34.148 Tiere vom Zaun in Eimer geleitet, die nach einer Registrierung auf die andere Straßenseite gerettet wurden. In diesem Jahr hat die Wanderung noch nicht richtig begonnen. Es werden wegen des trockenen Sommers und der damit ausbleibenden Metamorphose der Kaulquappen weniger Tiere erwartet. Die meist gequerten Stellen ohne Krötenzäune sind etwa Jeserig/ Fläming, die Bundesstraße 107 bei Görzke und die Bundesstraße 246 in Bad Belzig.

Und wie können die Kröten gerettet werden?

Da, wo die Verkehrsschilder mit der Kröte drauf stehen durch langsames Fahren mit Tempo 30 – und dort, wo die Zäune stehen. In Froschnächten wäre es natürlich schön, das Auto stehen zu lassen – das sind vor allem Nächte mit über fünf Grad Celsius und feuchter Luft, also Waschküchenwetter.

Sie haben doch 27 Krötenzäune aufgestellt. Die sollten doch die Frösche von der Straße halten.

Kröten haben leider keine Lobby, weil sie nicht kuschelig sind. Deswegen fehlen uns zum Beispiel in Jeserig (Mühlenfließ) und Verlorenwasser noch Ehrenamtliche, die die Zäune bauen und betreuen. Und im Bereich der vorhandenen Krötenzäune, sollen die Tiere am Zaun entlang in Eimer geleitet werden, die dann ein- bis zweimal am Tag geleert und die Tiere dann auf der anderen Straßenseite ausgesetzt werden. Die Amphibien finden aber immer irgendwie ein Schlupfloch. Krötenzäune sind nicht 100-prozentig dicht und es können damit auch nicht alle wichtigen Bereiche abgesichert werden.

Die Druckwelle von zu schnellen Autos lässt die Organe von Kröten platzen. Quelle: Naturwacht Brandenburg

Sind die gesammelten Kröten in den Eimern nicht ein gefundenes Fressen für andere Tiere?

Wir hatten Medewitzerhütten einen Waschbär, der richtig auf den Geschmack gekommen ist. Der hat die Krötenzäune als Drive-in betrachtet, da hatten wir zahlreiche Verluste. Aber auch Wildschweine, ein Fuchs und wahrscheinlich einen Iltis waren an Zäunen. So ist das natürlich nicht gedacht, die Kröten sollen eine Chance haben. Wir legen dann ein Wildvergrämungsmittel aus, das ganz fürchterlich stinkt. Das hilft.

Das heißt, wenn die Kröten es einmal geschafft haben, dann müssen sie nur noch Angst vor Störchen haben?

Es gibt auch die Gefahr, dass sie in Kellerlöcher oder Pools stürzen. Momentan werden auch die Felder bestellt und gedüngt und Straßen verbreitert, was Lebensraum zerstört. Die Frösche gehen außerdem zwei Mal im Jahr über die Straße. Manche unmittelbar nach dem Ablaichen, andere kommen erst im Herbst zurück. Dann könnten sie wieder überfahren werden.

Von Jan Russezki