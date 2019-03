Borkheide

117 PS, Baujahr 1995 und ein Tachostand von 202.000 Kilometern – mit ihrem weinroten Mercedes C180 hatten sich die Borkheider Marcel Mika und Frank Schubert nach einjähriger Vorbereitungszeit am 10. November auf den Weg in das 8000 Kilometer entfernte Banjul in Gambia ( Afrika) gemacht. Im Borkheider Fliegerheim berichteten die beiden Männer jetzt über ihr großes Abenteuer.

Startpunkt der Rallye Dresden-Dakar-Banjul, an der die Männer teilnehmen wollten, war in Hohnstein in der Sächsischen Schweiz. Bei dieser Rallye sind zwar Orientierungssinn, Fairness und Geschicklichkeit gefragt.

Projekte vor Ort werden unterstützt

Viel mehr steht aber die Hilfe im Mittelpunkt, bei der schulische, medizinische und gesellschaftliche Projekte vor Ort unterstützt werden. Das Borkheider Team ist nicht mit leeren Händen nach Deutschland zurückgekehrt, denn für ihren Ritt auf dem Atlantik mit dem Snowboard und ihren Angeleinlagen erhielten sie den Fun-Sport-Preis.

Freunde von Marcel Mika hatten bereits an einer solchen Rallye teilgenommen. Als diese ihm von ihren Erlebnissen erzählten, fühlte sich der gebürtige Borkheider angestachelt auch mal eine Rallye zu fahren. „Du erlebst Abenteuer, kannst deinen Kopf freiblasen vom Alltag und hilfst gleichzeitig“, sagt er.

Eingenommenes Geld geht an karitative Zwecke

Am Zielort angekommen, werden die Autos der Rallye-Teilnehmer versteigert. Das eingenommene Geld kommt karitativen Zwecken zugute. Ein ganz neues Projekt ist beispielsweise eine Kompostieranlage.

„ Afrika hat ein Riesenproblem mit Müll. Dort gibt es kein System“, berichtet Marcel Mika. In der Anlage wird Biomüll kompostiert, der die Grundlage für den Ackerbau ist.

Ereignisse und Erlebnisse von der Reise hervorzuheben findet Marcel Mika schwierig. Doch eins hat ihn besonders beeindruckt: Mauretanien – ein Staat nordwestlich in Afrika am Atlantik – und der Grenzübertritt nach Mauretanien, das Niemandsland.

Zwischen Autowracks taucht plötzlich eine Ziege auf

„Das ist mit unserer westlichen Vorstellung nicht zu beschreiben“, sagt der 41-Jährige. „Das war das schlimmste Geländestück von der ganzen Strecke, überall stehen Autowracks, dazwischen ein Zelt, wo jemand wohnt, und eine Ziege rennt irgendwo rum“, erzählt er.

Neben den langen täglichen Fahrten spielt vor allem die Teamfähigkeit eine besonders große Rolle während der dreiwöchigen Reise. „Man ist 24 Stunden zusammen, sitzt abends im Zelt, isst gemeinsam. Da sollte man nicht pingelig sein, sondern entspannt an diese Sache rangehen“.

Herzlich, offen und freundlich

Mit strahlenden Augen spricht der zweifache Familienvater von der Herzlichkeit, Offenheit und Freundlichkeit der Menschen in Afrika.

„Ich habe in Gambia ein Feuerwehrauto gesehen und denen gewunken. Die haben uns rangerufen, auf die Feuerwehrwache mitgenommen und uns später eingeladen mit ihnen zu essen – das wäre hier unvorstellbar. Wenn hier ein Schwarzer vor der Tür steht, dann ist man erst mal skeptisch“, so Marcel Mika, der beruflich Feuerwehrfahrzeuge repariert.

„Ich habe mich mit so vielen Menschen umarmt. Die Herzlichkeit war für mich am beeindruckendsten.“

5000 Fotos und Videos mitgebracht Den Mercedes konnte das B2B-Team für 1800 Euro verkaufen Die Einnahmen aller 34 versteigerten Autos aus dieser Rallye brachten 63.000 Euro ein. Das Geld kommt verschiedenen Hilfsprojekten zugute wie einem Krankenhaus, einem Restaurant, Bäcker, einer Tischlerei, Schule, Autowerkstatt oder Kompostieranlage. 8000 Kilometer Strecke haben Marcel Mika und Frank Schubert von Deutschland nach und in Afrika zurückgelegt. 5000 Fotos und Videos haben sie auf ihrer Reise geschossen und gedreht, sowie 800 Liter Benzin verbraucht. 34 Teams starteten bei der Rallye am 10. November 2018 in Hohnstein ( Sachsen). Nach 19 Tagen erreichte das Borkheider Team Gambia. Einige Rallyeteams erhielten Preise. Das B2B-Team bekam einen Funsport-Preis. Bei dieser Rallye sind Orientierungssinn, Fairness und Geschicklichkeit gefragt. Weitere Informationen zur Dresden-Dakar-Banjul-Rallye unter www.rallye-dresden-dakar-banjul.com.

Viele Erlebnisse und Begegnungen haben den gebürtigen Borkheider fasziniert, manche ihn aber auch nachdenklich und traurig gestimmt. „In einem Dorf in Mauretanien hast du die brutale Armut gesehen“, erzählt er bedrückt.

In der Hauptstadt Mauretanien, in Nouakchott, wollten die beiden Fahrer Geld bei einer Bank abheben. „Vor der Bank lag eine Frau. Man hat gesehen, sie hat nichts. Außer zwei Kindern. Das war brutal. Die hatten nur Fetzen von Klamotten angehabt. Man sah der Frau an, dass sie in Müll gesucht hat, damit sie sich und ihre Kinder über Wasser halten kann. Da gibt es niemanden, der einem hilft.“

Eine Rallye würden beide wieder fahren

Der Frau gaben die beiden Borkheider eine Flasche Wasser und umgerechnet zehn Euro. „Sie war so glücklich.“

Eine Rallye würde Marcel Mika vielleicht wieder fahren. Ob es dieselbe sein wird, weiß er noch nicht. „Eigentlich möchte meine Frau nicht, dass ich es noch mal mache“, schmunzelt er.

„Am liebsten würde ich die Reise mit ihr machen“, und schaut liebevoll zu seiner Ehefrau.

Von Johanna Uminski