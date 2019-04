Borkheide

Freudige Nachrichten für Borkheide: Die Kommunalaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark hat den Haushalt für 2019 genehmigt. Damit steht den Planungen des Baus einer neuen Grundschule in der Waldgemeinde nichts mehr im Weg.

Der Haushalt enthält in der mittelfristigen Finanzplanung 2020/2021 eine Kreditaufnahme von rund sechs Millionen Euro – für den Fall, dass Borkheide die neue Schule allein finanzieren muss. Die Gemeinde wirbt zwar um Fördermittel, hält aber mit der Haushaltsgenehmigung den Schlüssel in der Hand, auch ohne Fördermittel bauen zu können.

Große Hürde genommen

Zunächst war der Haushalt von der Kommunalaufsicht abgelehnt worden. „Wir haben uns in der letzten Gemeindevertretersitzung verpflichtet, Auflagen zu erfüllen und nun wurde der Haushalt genehmigt“, sagt Uwe Schomburg ( SPD), Vorsitzender des Haushaltsausschusses der Gemeinde Borkheide.

Damit sei die große Hürde für die Finanzierung im Grunde genommen, so Schomburg weiter. „Denn die Zustimmung des Kreises impliziert die eingestellte Kreditaufnahme für den Schulneubau. Der Landkreis hat damit faktisch die Notwendigkeit des Neubaus anerkannt.“

Nun werden Arbeitsgruppen geplant, in denen Elternvertreter und die Vorsitzenden der Ausschüsse in die Planung einbezogen werden, um die verschiedenen Belange berücksichtigen zu können. „Das kann jetzt alles richtig losgehen“, sagt der Borkheider, der sich von Anfang an für eine Machbarkeitsstudie zu diesem Vorhaben eingesetzt hat. „Gott sei Dank, dass wir das auch gemacht haben – denn so einfach genehmigt der Kreis so etwas nicht.“

Bürgermeister Andreas Kreibich, die Gemeindevertretung, die Mitarbeiter des Amtes und Amtsdirektor Marko Köhler – alle haben sich eingebracht und mitgeholfen. „Alleine funktioniert das nicht“, unterstreicht Schomburg die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. In der letzten Gemeindevertretersitzung hatte sich Borkheide gegenüber dem Kreis verpflichtet, ab dem Haushalt 2020 freiwillig Auflagen einzuhalten, um die Finanzierungsgenehmigung abzusichern.

Erste Pläne zur Schule sind bereits entworfen worden. Quelle: Johanna Uminski

Zufrieden über die Nachricht der Haushaltsgenehmigung zeigt sich auch Andreas Kreibich. „Ich habe schon damit gerechnet, dass der Haushalt genehmigt wird.“ Auf der Brücker Amtsseite wird aktuell bereits nach einem Planer gesucht. Die Ausschreibung umfasst den Schulneubau sowie den Neubau einer Sporthalle.

„Wenn ein Planer gefunden wurde, gibt es erst einen Beschluss der Gemeindevertretung. Neben dem Planer wird es auch eine Arbeitsgruppe geben, bestehend aus dem Amt, den Eltern und auch die Kinder werden einbezogen“, erklärt Kreibich.

Schulneubau gegenüber Schulspielplatz

Die von Schomburg initiierte Machbarkeitsstudie zum Neubau kann nun in die konkrete Planung übergehen. Entstehen soll der Schulneubau gegenüber des Schulspielplatzes auf der anderen Seite der Georg-Rothgießer-Straße vor dem Schulsportplatz. Vor wenigen Jahren wurde das Grundstück der Gemeinde vom Nachlassverwalter Georg Rothgießers geschenkt.

Rothgießer hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts entscheidend zur Entwicklung von Borkheide beigetragen. Bürgermeister Andreas Kreibich ehrte ihn daher im Namen der Gemeinde im April 2018 anlässlich seines 75. Todestages mit einer Gedenktafel auf dem Schulgelände. Der Industrielle und Technik-Pionier und seine Familie wurden von den Nazis deportiert und ermordet.

Von Johanna Uminski