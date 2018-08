Borkheide

Auf dem überfüllten Schulhof der Borkheider Hans-Grade-Grundschule sah man am Samstag nur lächelnde Gesichter: Mamas, Papas, Omas, Opas, Onkels, Tanten, Cousins und Cousinen, ältere und jüngere Geschwister – rund 250 Personen feierten auf dem Hof der Schule die Einschulung ihrer frischgebackenen Grundschulkinder.

49 neue Schüler aus Borkheide, Borkwalde und dem Brücker Ortsteil Neuendorf wurden am Samstag in der Waldgemeinde Borkheide begrüßt – weil es so viele sind, wurde die Einschulungsfeier in zwei Veranstaltungen geteilt. Als der erste Durchgang nach eineinhalb Stunden beendet war, kam die zweite Runde: Die Erstklässler aus der zweiten Hälfte hatten während der ersten Einschulungszeremonie noch im Turnraum ein Theaterstück angeschaut, das Viertklässler für sie einstudiert hatten.

Noch vor fünf Jahren ging man in Borkheide von 34 Neueinschulungen für 2018 aus, vor drei Jahren erwartete man 40, doch jetzt sind es wiederum neun mehr. Bislang standen der Schule 17 Räume zur Verfügung, doch 23 werden benötigt, wie Schulleiterin Ines Glumm schon vor Monaten berichtete.

Zumindest am Einschulungstag störte sich niemand an der eingezäunten Baustelle. Weil die Schule aus allen Nähten platzt, wird angebaut: Zwei zusätzliche Räume sind fast fertig. „Der Estrich wurde gerade eingebracht und muss jetzt zwei Wochen trocknen", sagte Bürgermeister Andreas Kreibich. Er geht davon aus, dass die Räume spätestens nach den Herbstferien bezugsfertig sind. Das ist auch dringend notwendig, denn inzwischen besuchen 239 Kinder die Schule.

Auf dem Schulhof zückten die Eltern Fotoapparate und Smartphones, um den ersten Schritt der Kleinen in Richtung Ernst des Lebens festzuhalten, hier und da wurde eine Träne verdrückt. Um ein tolles Foto zu schießen, drängten sich die Eltern wie Fotografen am roten Teppich.

Lehrerin Corinna Greschuchna begrüßte ihre neuen Schüler und war im Gegensatz zu den Kindern wenig erstaunt, als plötzlich ein großes Feuerwehrauto auf den Schulhof fuhr: Als Überraschung zur Einschulung lieferten der Förderverein der Schule und die Freiwillige Feuerwehr des Ortes die Zuckertüten an die Neuankömmlinge aus. Gemeindearbeiter und Feuerwehrmann Sven Holtmann hatte diese ehrenvolle Aufgabe übernommen und wurde mit großer Freude begrüßt.

Der siebenjährige Leonard Eska wollte seine Schultüte gar nicht mehr loslassen. Geöffnet wurde sie aber erst Zuhause in Borkwalde. Beim Befüllen hatten seine Eltern Wert darauf gelegt, dass es am ersten Schultag nicht nur Süßigkeiten gibt. „Eine Trinkflasche, eine Brotdose, Filzstifte, Knete und ein Kuscheltierdrache sind auch darin", erzählte Vater Egbert Eska.

Die Einschulung wird immer mehr zu einem wichtigen Familienfest, was auch die Gastronomen freut. „Wir sind bestimmt die Gewinner der Entwicklung", ist Stephan Rüde-Mösenthin überzeugt. Der Besitzer und die Mitarbeiter des Restaurants „Fliegerheim" in Borkheide hatten am Samstag gut zu tun. Auch anderenorts brummte das Geschäft. Kremserfahrten und Hoffeste schlossen sich an die Einschulung an.

Von Andreas Koska