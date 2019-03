Brück

Das Amt Brück könnte spätestens zum Jahresende besser an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sein. So soll es drei bis vier Hauptlinien geben, die zum Beispiel Brück und Bad Belzig, Brück und Golzow sowie Treuenbrietzen über Deutsch Bork und Alt Bork mit Borkheide verbinden. Das hat Hauptamtsleiter Lars Nissen während des Amtsausschusses am Mittwochabend mitgeteilt.

Eine weitere Verbesserung betrifft den Brücker Bahnhof. „Er wäre als zentraler Knoten- und Umsteigepunkt berücksichtigt“, sagte Lars Nissen. „Ebenso gäbe es künftig einen Wochenendverkehr innerhalb der Amtsgemeinden, den es bislang überhaupt nicht gab.“

Konzept muss noch beschlossen werden

Die feste Anbindung zwischen Brück und Golzow sei zudem gut für die Oberschule. „Aktuell gibt es zwei Schüler, die mit dem neuen Schuljahr zu uns wechseln wollen“, teilte Lars Nissen mit. Auch die Anbindung an die Plusbusse nach Brandenburg/Havel sowie Werder/ Havel würden die Fahrzeiten – beispielsweise zum Oberstufenzentrum nach Werder – deutlich verringern.

Die Voraussetzung für die genannten Verbesserungen ist jedoch, dass der Kreistag ein neues Verkehrskonzept beschließt und die notwendigen finanziellen Mittel dafür freigibt. Das Konzept wurde seit Sommer 2018 vom Landkreis Potsdam-Mittelmark in Zusammenarbeit mit den Kommunen sowie den verschiedenen Busanbietern überarbeitet.

Bahnhof Baitz nicht berücksichtigt

Wünschenswert sei auch, dass die neuen Verbindungen bereits zum Schuljahresbeginn im August in Kraft treten. Vorgesehen ist die Umsetzung des Verkehrskonzepts jedoch erst mit der Fahrplanumstellung im Dezember.

„Schade ist, dass der Bahnhof Baitz nicht in die Planungen eingeflossen ist und die Busse hier nur sporadisch fahren“, sagte Lars Nissen. „Dabei sehen wir durchaus Potential in dem dortigen P+R-Platz.“ Linthes Bürgermeister Ottheiner Kleinerüschkamp ( CDU) machte deutlich, dass er dieses Thema noch in den Kreistag einbringen wolle.

Antwort vom Kreis steht noch aus

Brücks Bürgermeister Matthias Schimanowski (Pro Brück) bedankte sich bei Lars Nissen und den anderen Beteiligten für deren Einsatz hinsichtlich des neuen Konzepts. „Das bringt für uns deutliche Verbesserungen“, sagte auch er.

Eine Anfrage an den Landkreis zur Thematik blieb noch unbeantwortet, weil die zuständige Mitarbeiterin derzeit krank ist, wie Sprecherin Andrea Metzler mitteilte. Die Antworten sollen Anfang der Woche nachgereicht werden.

Von Josephine Mühln