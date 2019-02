Niemegk

Was passiert mit einem Menschen, nachdem er gestorben ist? Um dieser Frage ganz praktisch auf den Grund zu gehen, machten sich fünf Jugendliche aus Niemegk und Zixdorf zusammen mit Pfarrer Daniel Geißler auf den Weg nach Brück. Als Exkursion während des Konfirmandenunterrichts besuchten sie Bestatter Karsten Fries.

Bereits zum vierten Mal nahm sich der Bestatter die Zeit, um für Fragen der jungen Leute zu seiner Arbeit Rede und Antwort zu stehen. Bei einem Rundgang erfuhren sie, wie Verstorbene mit einem speziellen Auto abgeholt werden, wo und wie diese dann gewaschen und geschminkt werden und Karsten Fries erläuterte auch die Unterschiede zwischen der Beisetzung in einer Urne oder der Bestattung in einem Sarg.

Wie liegt es sich im Sarg?

„Überrascht waren die Jugendlichen zu erfahren, dass auch Tote, die eingeäschert werden, vorher schön gemacht, gewaschen, geschminkt und mitsamt einem Sarg im Krematorium verbrannt werden“ erzählt Daniel Geißler. „Einige Mutige testeten auch, wie es sich anfühlt in einem Sarg zu liegen: Weich und bequem, aber schon fast zu knapp, wenn man groß ist, lautete das Fazit.“

Wie man denn nach der Einäscherung auseinander halten könne, wer das mal war, wollten die Konfirmanden außerdem wissen. „Dazu erfuhren sie, dass bei jeder Feuerbestattung ein nummerierter Schamottstein durch das Krematorium in den Sarg gelegt wird, welcher sich dann auch in der Aschekapsel befindet und eine eindeutige Identifizierung jederzeit möglich macht“, so der Geistliche.

Tod ist noch ein Tabuthema

Pfarrer Geißler macht diese Exkursion ein Mal mit jedem Konfirmandenkurs. „Der Tod ist ein Thema, das jeden im Leben betrifft, das aber trotzdem in unserer Gesellschaft ein großes Tabu darstellt“, sagt er. „Jeder wurde schon mit dem Tod in seiner Familie oder im Bekanntenkreis konfrontiert, aber es wird kaum im Elternhaus darüber geredet – häufig, weil auch die Eltern bei dem Thema unsicher sind. Ich finde es wichtig, das Thema nicht nur theoretisch zu bearbeiten, sondern ganz praktisch und freue mich sehr, dass sich Karsten Fries für uns Zeit nimmt.“

