Brück

Eine Landmaschine ist am Montagvormittag auf der B 246 buchstäblich ins Visier der Polizei geraten. Der Traktor wurde am Montag Vormittag in Gömnigk gestoppt. Er hatte auf seinem stark rostenden Anhänger eine Ladung Steine geladen, was den Beamten einer Streife nicht verkehrssicher erschien.

Eine genaue Kontrolle des Gefährts bestätigte diese Vermutung. Dazu wurden die Kollegen der Sondereinheit Schwerlastverkehr herbeigerufen. Sie stellten fest, dass auf Grund der Beschaffenheit des Anhängers eine Gefahr für den Straßenverkehr ausgeht.

Das Gespann war nach Prüfung der Beamten nicht mehr verkehrstauglich. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Ladung muss nun auf einen geeigneten Anhänger umgeladen werden.

Sowohl der Fahrer als auch der Halter des Anhängers erhielten eine Strafanzeige. Glück, dass niemand zu Schaden gekommen ist, resümierte ein Sprecher.

Von René Gaffron