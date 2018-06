Brück

Diebstahl von und Vandalismus an Fahrrädern sind ein immer größeres Problem. Nachdem Carlotta Holland aus Baitz kürzlich der MAZ wiederholte Schäden an ihrem Fahrrad am Bahnhof Baitz beklagt hatte, hat das Thema jetzt auch die Stadt Brück erreicht.

„Eine Anwohnerin hat uns gebeten, am Bahnhof Brück verschließbare Fahrradboxen aufzustellen, da die Räder immer wieder zerstört werden“, berichtete Ordnungsamtsleiterin Marion Jahn in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Stadtentwicklung.

Das hatte zuvor auch Carlotta Holland für den Haltepunkt Baitz vorgeschlagen. Die Pendlerin musste sich schon von vielen Fahrrädern trennen, nachdem Fremde sie am Baitzer Bahnhof kaputt getreten hatten.

Auch die jetzt aktiv gewordene Brückerin schlägt ein Modell vor, das sie aus Senftenberg kenne. Dort seien Boxen installiert worden, die für zehn Euro im Monat oder 100 Euro im Jahr angemietet werden können.

Beispiel Senftenberg

Die Brücker Amtsverwaltung hat recherchiert, dass ein Boxensatz für zwölf Räder rund 20 000 Euro kosten würde. Bei einem ähnlichen Vorgehen wie in Senftenberg und voller Auslastung würde Brück aus dem Vermietung 1200 Euro jährlich einnehmen.

Das Boxen würden sich also frühestens in zehn Jahren amortisieren, da auch der Unterhalt gesichert werden muss, rechnet die Amtsverwaltung vor. „Allerdings könnten wir für das Projekt Fördermittel beantragen“, sagte Marion Jahn.

Abgeordnete winkt ab

Isabel Pesch-Kolarczyk (Pro Brück) bezweifelt den Nutzen: „Es ist zu teuer, das wird sich keiner leisten können.“ Sascha Klemroth (SPD) bemängelte, dass Fahrradstellplätze am Bahnhof Brück fehlen: „Lieber sollten wir einen normalen, überdachten Fahrradschuppen schaffen, in dem man die Fahrräder anschließen kann.“

Für eine Aufstellung der Boxen würde er sich eine Beteiligung der Nachbargemeinden wünschen. Immerhin würden nicht nur Pendler aus der Stadt Brück den Bahnhof nutzen.

Diskussion um Radstellplätze

Für Amtsdirektor Marko Köhler ist es ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem. „Wir müssen gegen Diebstahl und Vandalismus vorgehen“, forderte der Verwaltungschef. Vorerst will die Stadt Brück den weiteren Verlauf der Kaufverhandlungen für das Bahnhofsgebäude abwarten. Danach soll die Diskussion um Radstellplätze erneut geführt werden.

Von Andreas Koska