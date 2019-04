Brück

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen in Brück ist am Mittwochnachmittag eine Frau schwer verletzt worden. Gegen 13.40 Uhr war sie auf der Bahnhofstraße in einen Unfall verwickelt worden.

Dort hatte eine Radfahrerin einem Kind ausweichen wollen. Dabei stieß sie mit einer anderen Radlerin zusammen. Durch die Kollision stürzten beide Frauen. Eine der beiden wurde durch den Zusammenstoß und den Sturz schwer verletzt. Sie musste mit Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nähere Informationen zu dem folgenschweren Unfall lagen der Polizei noch nicht vor.

Von MAZ