Brück

Was ist eine Pfadfindergruppe ohne eigene Fahne? Diese Frage haben sich auch die Brücker Pfadfinder „Baooms“ gestellt – nun und Abhilfe geschaffen. Pünktlich am letzten Tag des einstigen Initiators der Gruppe, Sascha Buchberger, wehte sie im Wind. Buchberger war seit Oktober des vergangenen Jahres Praktikant bei Pfarrer Helmut Kautz.

Die „Baooms“ – der Name der Gruppe geht zurück auf den Disneyfilm „Bärenbrüder“ – waren ein auf 13 Wochen angelegtes Projekt für Kinder der dritten bis achten Klasse. Gemeinsam haben die Pfadfinder zum Beispiel die Plane freigeschaufelt oder Müll im Wald gesammelt. „Es ist wunderbar, dass sich diese Gruppe gefunden hat und sich nun zwölf Jungs regelmäßig treffen“, resümiert Helmut Kautz.

Sascha Buchberger (l.) hat sich von seinen Schützlingen verabschiedet – mit einem Schachturnier. Quelle: Privat

„Mit einer zünftigen Übernachtung verabschiedeten sich die Pfadfinder von Sascha Buchberger und wünschten ihm Glück und Gottes Segen auf seinen Pfaden. Sascha Buchberger ließ es sich als bayrischer Schachmeister nicht nehmen, als letzte Amtshandlung die Jungs noch ein wenig Schach zu lehren“, sagt der Brücker Pfarrer weiter. „Danke an unseren fleißigen Praktikanten.“

Die Idee hinter den „Baooms“ war, mit den Kindern Spaß im Wald und eine gute Gemeinschaft zu haben und ihnen Werte zu vermitteln. Zusammen wurde gespielt, gesungen, über Gott und die Welt geredet und die Natur hautnah erlebt.

Abschiedsgruß für die Gemeinde

Sascha Buchberger ist aus Adelshofen, wo er Theologie studiert, in den Hohen Fläming gekommen. „Es war eine sehr schöne Zeit in Brück. Danke für alle Begegnungen“, schreibt er in seinem Abschiedsgruß auf der Seite der Gemeinde. „Es war mir eine Freude zu sehen, wie die Pfadfindergruppe unter meiner Leitung entstanden und gewachsen ist.“

Die „Baooms“ machen auch nach Sascha Buchbergers Weggang weiter. Sie treffen sich jeden zweiten Samstag. Weitere Infos bei Pfarrer Helmut Kautz unter 033844/51730.

Von Josephine Mühln