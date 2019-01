Linthe

Ein Feuer hat in Linthe einen Lagerschuppen zerstört. Am Donnerstag gegen 16 Uhr war in einem als Mülllager genutzten Geräteschuppen ein Brand ausgebrochen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Das Feuer griff auf drei angrenzende Schuppen über und beschädigte auch diese erheblich. Den Brand löschten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Feuerwehrleute schlossen eine Selbstentzündung des Lagergutes weitestgehend aus, heißt es bei der Polizei weiter. Zum Sachschaden lagen der Polizei bei Anzeigenaufnahme noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei ermittelt auch in Richtung einer Brandstiftung.

