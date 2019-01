Alt Bork

Marlies Schulze ist viel unterwegs. Kunden in Borkheide, Brück, Linthe, Treuenbrietzen und Beelitz kennen die resolute Frau, die ihnen aus einem Verkaufswagen heraus Wurst und Fleischwaren anbietet. Die gelernte Zoo-Technikerin mit Fachrichtung Schweineproduktion meint, ihre jetzige Tätigkeit sei mit dem gelernten Beruf verwandt.

In ihrem Wohnort Alt Bork scheint die aus Niedergörsdorf stammende 62-Jährige unverzichtbar zu sein. Seit 25 Jahren ist sie die Dorfchefin. Die ersten zehn Jahre als Bürgermeisterin, seitdem als Ortsvorsteherin. Ehrenamtlich kämpft sie im Brücker Amtsausschuss und der Gemeindevertretung für ihr Dorf. Schon in den letzten DDR-Jahren gehörte sie dem Rat der Gemeinde an. Nach der Wende setzte sie ihr kommunalpolitisches Engagement fort.

Ehemann drohte mit Scheidung

„ Edith Windmüller wollte nicht mehr kandidieren und fragte mich, ob ich dazu bereit wäre“, erinnert sich die dreifache Mutter und zweifache Großmutter. Allerdings war ihr Mann dagegen. „Wenn du das machst, dann Scheidung“, lautete die klare Ansage. Sie hatte ihn während der Ausbildung kennen gelernt. Er ist Alt Borker und die Liebe hat sie dorthin verschlagen. Der damalige Amtsdirektor redete Schulze zu und behauptete, es sei nur eine repräsentative Aufgabe und würde kaum Zeit in Anspruch nehmen. Schließlich änderte ihr Mann seine Meinung. Schulze kandidierte und siegte.

Das Gewerbegebiet war da gerade im Entstehen. „Geholfen hat uns der Besitzer der Firma Kerker-Beton, er war schon in seiner ostfriesischen Heimat Aurich in der Stadtverordnetenversammlung und kannte die Klippen einer solchen Entwicklung“, lobt ihn Schulze noch heute. Sie ist immer noch froh, das geschafft zu haben. „Etwas Besseres hätte uns nicht passieren können“, sagt sie. Von den damals angesiedelten Firmen sind noch alle da und erweitern zum Teil ihre Betriebsstätten. „Dadurch konnte die Infrastruktur im Dorf erhalten und ausgebaut werden“, ist die Dorfchefin überzeugt.

Viel geschah in Eigenleistung

Das Kulturhaus und das Gemeindehaus mit zwei Wohnungen wurden saniert und neu eröffnet. Der Kirchturm ist gesichert und restauriert. Die Straßenbeleuchtung ist erneuert und die Bürgersteige sind ausgebaut. „Viel geschah in Eigenleistung der Einwohner“, lobt die Ortsvorsteherin den Zusammenhalt. „Es ist alles gut in Schuss“, sagt sie, wenn auch die Steuereinnahmen inzwischen nicht mehr direkt in die Gemeindekasse von Alt Bork sondern in die der neuen Gemeinde Linthe fließen. Alt Bork ist seit 2003 deren Ortsteil.

Dass es bei ihrem Amt nicht nur um die Repräsentation ging, hat Schulze schnell gemerkt. Abwasser, Wasser oder Gas, als die Leitungen verlegt wurden, war sie dabei. „Da musste man genau aufpassen, damit alles rund läuft“, sagt sie. Und so macht sie es bis heute, redet mit den Menschen bei Problemen, ist vor Ort wenn es notwendig ist.

Nachfolge noch nicht gesichert

Am liebsten würde sie ihr Amt in diesem Jahr gerne abgeben, vorausgesetzt es findet sich jemand, der zu Kommunalwahl kandidiert. „Ich bin auf der Suche“, verrät die Ortsvorsteherin. Sie habe versucht, ihre Tochter zu überzeugen. Diese winkt jedoch ab. Falls es nicht anders geht, hänge sie halt noch fünf Jahre dran.

„Schließlich sind wir seit vielen Jahren dabei, um Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt am Rundling zu kämpfen“, sagt Marlies Schulze. Das Ziel hat sie nicht aus den Augen verloren und aufgeben gibt es bei ihr nicht. Als ein weiteres Projekt weist die Ortsvorsteherin auf das alte Feuerwehrgerätehaus hin. Gerade wurde der Schlauchturm repariert und das Dach gedeckt. „Hier könnte ein kleines Dorfmuseum rein, der alte erhaltene Kerker mit den zum Teil kyrillischen Inschriften würde ein Bestandteil werden“, sagt Schulze. Und so scheint es, dass sie weitere fünf Jahre im Amt bleiben würde.

Von Andreas Koska