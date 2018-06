Brück

Am Mittwochabend ist auf der A 9 bei Brück ein Lkw-Reifen während der Fahrt in Brand geraten. Während der Löscharbeiten wurde die Autobahn in Richtung Leipzig voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von fast sieben Kilometern.

Zur Galerie Am Mittwochabend löschte die Feuerwehr einen brennenden Lkw-Reifen auf der A9 bei Brück. Während der Löscharbeiten blieb die A9 in Richtung Leipzig vollgesperrt.

Währenddessen waren Zivilpolizisten im Stau unterwegs, um gegen Rettungsgassen-Sünder vorzugehen. Mindestens acht Verstöße verzeichnete die Polizei und leitete entsprechend viele Bußgeld-Verfahren ein.

Nach einem Unfall auf der A 24 am Montag, war die Diskussion um Maßnahmen gegen Rettungsgassen-Sünder neu entflammt. Polizei und Feuerwehr forderten unter anderem Kameras für Rettungswagen.

A 9 am Mittwochabend gesperrt

Nach Abschluss der Löscharbeiten auf der A 9 wurde eine Spur wieder freigegeben. Nach Informationen der Autobahnpolizei sollten die anderen Spuren zwischen 21 Uhr und 22 Uhr wieder befahrbar sein.

Von js/pb