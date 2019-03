Brück

Führungswechsel im Tourismusverein Zauche-Fläming (TZF). Nach zehn Jahren an der Spitze hat Achim Liesecke aus Brück jetzt auf eine erneute Kandidatur für den Vorstand verzichtet. Neuer Chef ist sein bisheriger Stellvertreter, Andreas Koska aus Cammer.

Bei der Wahl im Rahmen der Jahresmitgliederversammlung ist der fünfköpfige Vorstand neu besetzt worden mit Vertretern aus den Kommunen Brück, Golzow, Borkheide, Borkwalde und Planebruch. Ricarda Müller, Chefin der Alten Brücker Post, wird die Farben der Stadt Brück im Vorstand repräsentieren und ist neu erste stellvertretende Vorsitzende. Andreas Kreibich, Bürgermeister der Gemeinde Borkheide, bleibt zweiter Stellvertreter. Die Schulsekretärin Steffi Freyler ist als Schriftführerin und Karl-Heinz Voigt, der Inhaber der Krokodilfarm in Golzow, als Schatzmeister bestätigt.

Der Tourismusverein Zauche-Fläming hat einen neuen Vorstand. Ihn bilden Andreas Koska, Ricarda Müller, Karl-Heinz Voigt und Andreas Kreibich (v. l.) Quelle: TZF

Der neue Vorsitzende Andreas Koska betreibt ein Ferienhaus in Cammer. Der 62-Jährige vertritt die Gemeinde Planebruch. Koska dankte seinem Vorgänger und lobte dessen Standhaftigkeit. „ Achim Liesecke hat immer an den Verein geglaubt, auch als es so schien, als wenn keiner mehr Interesse an dem Gremium hätte“, so Koska. Das bevorstehende Frühlingsfest am 27. April in Golzow werden vorerst viel Kraft der TZF in Anspruch nehmen.

Unterstützung bei Tourismuskonzept

Danach will der Verein das Amt Brück bei der Realisierung eines Tourismuskonzepts unterstützen. „Dazu wird auch eine verstärkte Hinwendung zum Wandern gehören. Außerdem können wir uns vorstellen, Stadt- und Kulturführer für unsere Gemeinden auszubilden und damit neue Angebote zu schaffen“, skizzierte der neue Vorsitzende einige Vorhaben.

Zu den wichtigsten zählt er den Kampf für einen Radweg zwischen Golzow und Brück. Damit soll nicht nur die touristische Infrastruktur gestärkt werden. Vielmehr wollen sich auch Anlieger am 27. April auf die Straße begeben und mit einem Radkorso für den Radweg demonstrieren.

Linthe nicht mehr aktiv im Verein

Koska bedauert indes, dass sich die Gemeinde Linthe gänzlich aus der Arbeit des Tourismusvereins zurückgezogen hat. Dabei seien neben der Gemeinde selbst mit dem Ehrenmitglied Ottheiner Kleinerüschkamp und dem Hotelier Volkmar Paul zwei Personen Mitglied im TZF. Der größte touristische Anbieter in der Region, das ADAC-Fahrsicherheitszentrum Linthe, hat einen Beitritt angekündigt. „Es wäre schön, die Linther mit im Boot zu haben, denn die drei dazugehörigen Dörfer haben einiges zu bieten“, sagt Koska.

Neues Ehrenmitglied ernannt

Zur Mitgliederversammlung hat der TZF den ersten Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Lothar Koch ( SPD), zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Die Ehrung erfolgte noch durch den scheidenden Vorsitzenden, Achim Liesecke. Er würdigte die Verdienste Kochs um die touristische Entwicklung im Amt Brück.

Der Tourismusverein Zauche-Fläming hat Ex-Landrat Lothar Koch zum Ehrenmitglied ernannt. Dazu gratulierte Achim Liesecke (re.). Quelle: TZF

Besonders bezog er sich auf den von ihm initiierten Deutschen Wandertag im Jahr 2012. Bis heute ist Koch wöchentlich auf Schusters Rappen unterwegs mit der Wandergruppe „Flinke Füße“. Koch dankte den Mitgliedern für die Auszeichnung und betonte noch einmal, dass der Tourismus nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist, sondern Besucher die hierherlockt werden, häufig dazu bewegt werden, in der Zauche dauerhaft sesshaft zu werden.

Der TZF hat aktuell 39 Mitglieder. Dazu zählen alle Gemeinden des Amtes Brück sowie viele Gastronomen und Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten.

Von MAZ