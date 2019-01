Golzow

Autofahrer sollten die Bundesstraße 102 zwischen Golzow und Ragösen am Vormittag meiden. In Höhe des Abzweiges nach Müggenburg laufen Aufräumungsarbeiten nach einem schweren Unfall. Derzeit ist die Verbindung voll gesperrt. Gegen 3.45 Uhr war ein aus Richtung Ragösen kommender Traktorfahrer auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Der Traktor krachte frontal gegen einen Straßenbaum und wurde schwer beschädigt. Trümmerteile übersäten die Fahrbahn. Der Fahrer kam mit Verletzungen davon.

Untersuchungen dauern an

Nach Angaben der Polizeidirektion West kann sich der Fahrer des Gespanns an den Unfallhergang nicht erinnern. Die Untersuchungen zur Ursache dauern an. Der vom Traktor angefahrene Baum droht auf einen benachbarten Acker zu fallen. Deshalb müssen Verkehrsteilnehmer auch in den nächsten Stunden mit Sperrungen der Bundesstraße rechnen. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Von Frank Bürstenbinder