Nur in Brandenburg gibt es etwa 300 Großtrappen. Von Oktober bis März sind die „Märkischen Sträuße“ bevorzugt in Rapsfeldern auf den Belziger Landschaftswiesen, im Fiener Bruch und dem Haveländischen Luch zu sehen.

Die Balz ist im April. Zwischen sieben und zehn Uhr am Morgen und zwischen 17 und 18 Uhr können die Trappen bei ihren imponierenden Tänzen beobachtet werden.

Ranger-Führungen in der Balzzeit bietet die Naturwacht Hoher Fläming an. Jeden Samstag und Sonntag im April beginnen die Führungen um 7 Uhr. Sonntags gibt es eine zweite Führung um 17 Uhr. Am Dienstag, den 16. und 23. April sowie am Donnerstag, den 18. und 25. April werden zusätzliche Morgenführungen angeboten.

Anmeldungen bitte vier Tage im Voraus unter 033848 60004 oder www.flaeming.net