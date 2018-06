Borkheide

Ursprünglich konnte Antje Pecher mit Wasser nicht viel anfangen. Es war ihr einfach zu kalt. Doch Freunde konnten sie dazu überreden, einen Tauchkurs zu belegen.

In Potsdam absolvierte die Borkheiderin vor über zehn Jahren eine umfangreiche Tauchausbildung. Es folgten die ersten Tauchgänge, die sie nachhaltig beeindruckten. Ihre selbst diagnostizierte Tauchsucht packte die 52-Jährige sofort und ließ sie seitdem nicht mehr los.

Zur Galerie Antje Pecher aus Borkheide taucht für ihr Leben gern. Sehen Sie hier die eindrucksvollsten Bilder ihrer Unterwasserreisen.

Sie betaucht die Meere der Welt

Nicht nur in den heimischen Gewässern ist Antje Pecher unterwegs. Ihr Sport hat sie auch schon in die Karibik, die Dominikanische Republik und das Rote Meer gebracht. Unter Wasser findet die gebürtige Rathenowerin eine faszinierende und unvergleichliche Welt vor.

Vor allem das Rote Meeres hat es ihr angetan: „Wunderschön ist das bunte Riffleben mit den vielen verschiedenen Fischarten, Moränen, Oktopussen, Riffhaien, Mantas und Rochen – aber auch das Tauchen in Wracks ist sehr eindrucksvoll“, schwärmt die Borkheiderin, für die jeder Tauchgang auch heute noch ein tolles Erlebnis ist.

„Man kann wunderbar entspannen, alles ist so friedlich und ruhig. Sich mit der Strömung treiben zu lassen, ist ein ganz tolles Gefühl“, beschreibt Pecher.

Mit Hammerhaien tauchen

An das schönste Erlebnis, das sie als Taucherin hatte, erinnert sie sich heute noch gerne. „Als ich gerade meine Kamera im Anschlag hatte und aus der Tiefe plötzlich sehr viele Hammerhaie auftauchten, diesen einen ganz kurzen Moment konnte ich filmen, das war einfach magisch.“

Auch die heimischen Gewässer sind sehenswert

Dabei muss der Weg in die Unterwasserwelt nicht immer in die Ferne führen. Die Borkheiderin reizen ebenso die heimischen Gewässer: „Der Glienicker See hat mir sehr gut gefallen – er hat viele schöne Wasserpflanzen.

Die Sicht ist teils gut, dadurch ist es auch relativ warm und man sieht viele Fische wie Hechte, Karpfen und Aale“, erzählt Pecher, die in Deutschland auch gerne in Hemmoor (Niedersachsen), in Löbejün (Sachsen-Anhalt) oder in den Helene-See (Brandenburg) abtaucht.

20 bis 30 Mal geht Antje Pecher jährlich in Deutschland tauchen. Die notwendige Ausrüstung für jeden Tauchgang ist sehr umfangreich. Neben Anzug, Flossen, Blei, Tauchflaschen und Schnorchel, werden auch Tauchcomputer, Lampe, Kamera, Kompass und Atemregler benötigt.

Pecher mahnt Meeresschutz an

Zum Tag des Meeres betont die Hobbytaucherin die Bedeutung der Ozeane: „Korallenriffe und Seegraswiesen sind jedoch nicht nur schön anzusehen, sie dienen auch als Küstenschutz vor Stürmen, Tsunamis und dem steigenden Meeresspiegel.“

Umso besorgter beobachtet die Borkheiderin die Entwicklungen der letzten Jahre: „Im Roten Meer ist die Riffvielfalt deutlich geringer geworden – viele Korallen sind abgestorben, aber auch die Verschmutzung durch Plastikmüll ist groß.

Ebenso sind unvorsichtige Taucher, die sich nicht vernünftig austarieren können, auf das Riff prallen, Korallen abbrechen und Formationen zerstören, ein Problem.“

Wasserpflanzen werden immer dichter

Doch auch in den heimischen Gewässern hätten die Menschen Spuren hinterlassen: „Die Wasserpflanzen werden immer dichter – es sieht so aus, als ob die Seen immer mehr zuwachsen“, sagt Pecher, die sich wünscht, dass die Meere sauber gehalten und nicht überfischt würden.

„Es darf keinen Massentourismus um jeden Preis geben. Jeder sollte mithelfen, die Meere sauber zu halten und die Kohlendioxid-Emissionen zu verringern, um das Versauern der Meere zu verhindern“, sagt Antje Pecher mit Nachdruck.

Von Johanna Uminski