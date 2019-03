Brück

Die Zukunft des kommunalen Garagenkomplexes an der Bahnhofstraße in Brück steht neu zur Diskussion. Anders als in den zurückliegenden Jahren soll es demnächst nämlich keine nahezu automatische Verlängerung der Mietverträge mehr geben. Das hat Andreas Sägner seitens der CDU-Fraktion angeregt. Die übrigen Abgeordneten folgten diesem Vorschlag in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten.

Womöglich doch als Bauland interessant?

Da die auf jeweils zwei Jahre befristeten Verträge mit den Nutzen der 30 Garagen zum Ende Juli 2019 ablaufen, sollte jetzt wie üblich über eine Verlängerung für weitere zwei Jahre bis 31. Juli 2021 befunden werden. Andreas Sägner wünschte sich nach Jahren ohne diesen Schritt nun „mal wieder eine Prüfung, ob es tatsächlich kein Entwicklungspotenzial für diese Flächen gibt.“

Angesichts der im Mai anstehenden Kommunalwahl plädierten die Abgeordneten allerdings dafür, dieses Thema in die nächste Legislaturperiode zu verschieben. Verlängert werden die Verträge jetzt zunächst noch einmal nach den üblichen Konditionen. Bestehende Verträge sollen wieder für 120,00 Euro im Jahr verlängert und neue für 240,00 Euro je Garage, jeweils zuzüglich Betriebs- und Nebenkosten, abgeschlossen werden.

Mietverträge seit 2007

Für die folgende Verlängerung ab 2021 soll es vorab jedoch dann Prüfungen und Diskussionen zur Zukunft des Areals in den Fachausschüssen geben. Bei dem zentral gelegenen Grundstück an der Bahnhofstraße, auf dem sich die Garagen befinden, handelt es sich um eine Entwicklungsfläche. Sie könnte auch für eine Bebauung vorgesehen werden. Um eine Verwertung nicht zu blockieren, setzen die Stadtverordneten seit 2007 alle zwei Jahre neue Verträge auf.

Michael Klenke ( SPD) plädierte in der Stadtverordnetenversammlung dafür, auch zu berücksichtigen, in wieweit die Garagen heute noch von den Mietern der kommunalen Wohnungen in den Blöcken an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße genutzt werden. „Für viele unserer Mieter dort sind die Garagen ein Plus und oft die einzige Unterstellmöglichkeit“, so Klenke.

Alle Garagen vermietet

Nach Angaben der Amtsverwaltung Brück sind alle Garagen an der Bahnhofstraße derzeit vermietet. Davon 15 zu 120 Euro und 15 zu jeweils 240 Euro Jahresmiete. Zwei Nachfragen zur Anmietung von Garagen lägen vor.

Die Kosten halten sich in Grenzen für die Kommune. Sie schließt weiterhin Sanierungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und andere kleinere Reparaturen ohne statische Veränderungen an den Garagen ihrerseits aus. Insgesamt belaufen sich die Einnahmen pro Jahr aktuell auf 5400 Euro für die Stadt. Ausgaben gab es in den vorigen zwei Jahren lediglich, als die Stadt für exakt 61,05 Euro Schlaglöcher in der Zufahrt ausbessern lies.

Verein rechnet Betriebskosten ab

Eine automatische Verlängerung bestehender Mietverträge ist aus Sicht der Verwaltung nicht empfehlenswert, „da diese die Wirkung von unbefristeten Mietverhältnissen nach sich ziehen könnten“. Deshalb sollten jeweils neue Mietverträge abgeschlossen werden. Die Abrechnung der Betriebskosten der Mieter mit der Stadt regelt der gemeinnützigen Garagenverein.

Den einst ebenfalls kommunalen Komplex mit 43 Garagen an der Beelitzer Straße in Brück-Ausbau hatte die Stadt im Jahr 2011 bereits an den Eigentümer der benachbarten Wohnblöcke verkauft. Der Gesamtpreis betrug damals 600 Euro.

Privat gebaut auf kommunalem Grund

Auch für die in den 1970er-Jahren von Privatleuten auf kommunalem Grund gebauten Garagen an der Bahnhofstraße waren erstmals im Jahr 2007 Mietverträge geschlossen worden. Hintergrund war damals das Auslaufen des so genannten Schuldrechtsanpassungsgesetzes. Damit endete auch der Investitionsschutz.

Die Nutzer von Garagen, die zu DDR-Zeiten auf kommunalem Pachtgrund errichtet wurden, verloren ihr Eigentum. Dieses ging an den Grundstücksbesitzer über.

Von Thomas Wachs