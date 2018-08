Linthe

Trotz der jüngsten Ablehnung durch die Gemeindevertretung Linthe hält der Eigentümer des Geländes zwischen dem ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Linthe und der Autobahn 9 an seinem Projekt fest.

„Wir werden eine Bauvoranfrage stellen und falls diese abgelehnt wird, den Klageweg beschreiten“, kündigt Planer Martin Teterra vom Büro Green Energy House aus Werder/Havel beim Ortstermin mit der MAZ an. Teterra ist vom Eigentümer Ralf Heinicke mit der Planung für das Gelände beauftragt.

Heinicke möchte ein kleines Motel sowie einen Laden für regionale und Bioprodukte eröffnen sowie dort wohnen. Im Pförtnerhäuschen des zuletzt verwaisten Wohnhauses könnte ein Blumenladen entstehen. Wie Teterra berichtet, will der Investor auch gegen den Landesbetrieb Straßenwesen vorgehen. Dieser habe mehrfach die Einrichtung einer Zufahrt abgelehnt.

Nach Ansicht des Architekten erfolgte dies ohne Begründung. „Hier gab es schon immer eine Zufahrt“, argumentiert der Architekt. „Wir möchten, dass auf das Gelände ausschließlich Rechtsabbieger auffahren, die aus Richtung Brück kommen. Das würde keinen behindern und auch die Ausfahrt ist gefahrlos möglich, denn die Ampel befindet sich 50 Meter weiter“, sagt Martin Teterra.

Als einen dritten Schritt plane der Investor zudem, die Antikorruptionsstelle des Landes anzurufen. Denn Heinicke glaubt an Interessenkonflikte sowohl in der Gemeindevertretung als auch in der Amtsverwaltung. „Die Ablehnung durch den Straßenbetrieb hatte der Bürgermeister von Linthe eher in der Hand als wir Antragsteller“, sagt der Planer erstaunt.

Er verweist darauf, dass in der Gemeindevertretung zumindest zwei Personen sitzen, deren Interessen tangiert sein könnten. „Wir haben mit einem Gemeindevertreter gesprochen, der regionale Produkte vermarkten will, sind aber letztendlich nicht zusammengekommen“, berichtet Teterra. Er weist Vorwürfe zurück, nicht mit dem ADAC als Nachbarn gesprochen zu haben. „Wir haben mit dem ADAC in Berlin gesprochen und sind übereingekommen, wenn es soweit ist, eine Lasteneintragung ins Grundbuch vorzunehmen. Hier gibt es keinerlei Probleme“, ist Teterra überzeugt. Auch den jüngsten Vorwurf, sich in der Gemeindevertretung nicht den Fragen gestellt zu haben, weist er zurück. „Dann hätte man uns informieren müssen, wir wären gekommen“, sagt der Beauftragte des Eigentümers unzufrieden mit der Kommunikation.

In der letzten Gemeindevertretung vor der Sommerpause schlug der stellvertretende Bürgermeister Wilfried Kranepuhl vor, die Entscheidung zum Projekt zu vertagen. „Wir sollten unsere Meinung offen sagen und abstimmen, ob wir es wollen oder nicht“, sagte indes Katja Artz. Sie interessierten die Stellungnahmen nicht und drängte auf eine Entscheidung. Diese fiel dann für den Investor negativ aus.

Für Linthes Altbürgermeisterin Ulrike Schübel ist das gänzlich unverständlich. „Jede Entwicklung auf dem Grundstück, das schon so lange leer steht, wäre doch positiv“, ist sie überzeugt. Insgesamt will Ralf Heinicke nach eigenen Angaben 1,6 Millionen Euro in das Grundstück investieren. Er versteht die Widerstände nicht. Aufgeben werde er jedoch nicht. Womöglich zieht sich die Angelegenheit nun noch einige Zeit hin.

