Planebruch

Mit zersplitterten Scheiben, abgerissenen Blinkern und aufgebrochenem Kofferraum steht das Wrack eines Renault Clio mitten seit Wochen verlassen im Wald am Gesa-Knott-Weg in Planebruch.

„Sieg Heil“ wurde auf der Motorhaube eingeritzt, im Kofferraum des Fahrzeugwracks liegen noch die Plastiktüten vom letzten Discounterbesuch.

Verletzungsgefahr befürchtet

„Durch die herumliegenden Splitter entsteht eine Gefahr für Kinder, die hier spielen. Aus dem Auto sind auch Flüssigkeiten ausgelaufen, bei denen ich nicht weiß, wie umweltschädlich sie sind“, sagt Gergely Schulz.

Der Freienthaler hat das Wrack schon vor zwei Monaten am Wegesrand der Landesstraße entdeckt und das damals der Amtsverwaltung gemeldet. Er wünscht sich, dass die Reste des Kleinwagens schnellstmöglich entfernt werden.

Passiert ist seither aber nichts. Außer, dass der 48-Jährige kürzlich neue Beschädigungen am Renault erspähte, als er mit seinem Fahrrad durch die Wälder fuhr.

Zur Galerie Ein zerstörter Renault Clio liegt mitten im Planebrucher Wald und beschäftigt sowohl Anwohner als auch Ämter.

„Wenn ich verkehrt parke, habe ich gleich am nächsten Tag ein Knöllchen am Auto. Wenn so ein Auto hier steht, muss sich doch einer zuständig fühlen“, sagt Schulz.

Ilka Hartmann vom Amt Brück bestätigt, dass dem Ordnungsamt bereits seit Januar eine E-Mail vorliegt, die auf den herrenlosen Pkw hinweist. Nahezu zeitgleich sei auch eine Mail bei der Polizei eingegangen.

Diese habe das Fahrzeug besichtigt, fotografiert, den Halter ermittelt, ihn zur Beräumung aufgefordert und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt – das war’s. Und wer kümmert sich nun um das verlassene Gefährt?

Fall wurde an die Oberförsterei Lehnin weitergeleitet

Bisher zumindest niemand. Die Polizei hat die Sache nach Pflichterfüllung an die Amtsverwaltung zurückgegeben, weil der Wagen nicht als gestohlen gemeldet ist. Immerhin: Mitarbeiter des Bauhofs zogen den Clio von der Mitte des Weges mit einem Abschleppseil an den Rand.

Das Amt Brück sieht sich ferner nun aber ebenfalls gar nicht in der Pflicht, weiter aktiv zu werden. „Zuständigkeitshalber wurde der ganze Vorgang einschließlich Anzeige der Polizei und der Fotos an die Oberförsterei Lehnin mit der Bitte um weitere Bearbeitung geleitet“, schreibt Ilka Hartmann aus dem Amt auf Anfrage der MAZ. Heißt: da das Autowrack im Wald abgestellt wurde, soll sich nun die Oberförsterei um die Angelegenheit kümmern.

„Es soll kein Kompetenzgeschiebe entstehen, durch das der Wagen Monate an der Stelle stehen bleibt“, sagt Amtsdirektor Marko Köhler. Momentan sei der Fall aber wohl nicht ohne weiteres abzuschließen. Die genannte Lehniner Oberförsterei sei zuständig, sagt auch Köhler.

Ähnlichkeiten zu einem Fall vor Jahresfrist in Borkwalde

Da es sich um ein Fahrzeugwrack handelt, greift in solch einem Fall das Abfallrecht. Das müsste durch die untere Abfallbehörde des Landkreis Potsdam-Mittelmark angewendet werden.

Und die Oberförsterei, die zum Landesbetrieb Forst im Infrastrukturministerium gehört und nun die Arbeit machen soll, an der Polizei und Amt kein Interesse haben? Dort sieht man sich nicht in der Lage, gegenüber der MAZ in der Angelegenheit Auskunft zu geben.

Trotz mehrmaliger Anfragen war der Leiter der Behörde, Jörg Dechow, nicht zu sprechen.

Es ist also nicht auszuschließen, dass der Renault Clio am Ende so lange im Wald stehen bleibt wie der Wagen, der vor Jahresfrist in einem ganz ähnlichen Fall in Borkwalde für Aufsehen sorgte. Die Posse um das Autowrack von Planebruch geht also wohl noch ein wenig weiter.

Von André Großmann