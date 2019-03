Brück

Der Raum ist erfüllt vom Wachsduft. Um einen Tisch herum sitzen konzentriert mehrere Frauen und ein Mann. Sie tupfen, streichen und malen vorsichtig weiße und braune Eier an. Mittlerweile ist das Ostereieranmalen, das der Seniorenbeirat in Brück alljährlich organisiert, zur Tradition geworden. Und auch dieses Mal beschäftigen sich die Teilnehmer mit der filigranen Arbeit an den empfindlichen Tierprodukten im Mehrgenerationenhaus.

Eier bemalt mit gefärbtem Bienenwachs

Im Mittelpunkt steht die Wachsbossiertechnik, die in der Lausitz verwendet wird. Dabei werden die Eier mit gefärbtem Bienenwachs geschmückt. Aufgetragen wird das heiße Wachs mit Ganzfedern, deren Spitzen in verschiedenen Formen zugeschnitten sind. Für Striche und Punkte werden Stecknadeln verwendet.

Der Brücker Seniorenbeirat lud zum Bemalen von Ostereiern ein. Mit Wachsfarben entstanden Motive nach Lausitzer Tradition. Quelle: Johanna Uminski

Jutta Lukas verziert gerade ihr zweites Ei. „Es ist ungewohnt, man muss sich ausprobieren, aber Übung macht den Meister“, sagt die Seniorin. Auch im vorigen Jahr habe die Brückerin bereits an dieser Veranstaltung teilgenommen. „Es hat mir Spaß gemacht.“

Entspannende Handarbeit

Als entspannend beschreibt Ruth Berlin die Handarbeit an den Hühnereiern: „Es macht Spaß, etwas in der Gemeinschaft zu machen und ich hole mir hier neue Ideen und Tipps.“ Mitgebracht hat die Brückerin ein Gänseei aus Lübbenau, das sie aber erst zuhause anmalen möchte. „Man muss erst die Finger warm bekommen und probieren“, betont die Kursteilnehmerin. Zur Osterzeit hänge sie noch ihre ersten Malversuche an den Hühnereiern an. „Die sind nicht schön geworden, aber ich hänge sie trotzdem auf, weil sie mein eigenes Werk sind und ich Freude daran habe.“

Der Brücker Seniorenbeirat lud zum Bemalen von Ostereiern ein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Quelle: Johanna Uminski

Einmal im Monat organisiert der Seniorenbeirat Brück eine Aktion oder Veranstaltung. Mal gehen die Teilnehmer bowlen, unternehmen eine Fahrradtour oder werden zum Vortrag eingeladen.

Zum Bemalen der Hühnereier kam im vorigen Jahr bereits eine Frau aus dem Spreewald, um den Teilnehmern eine besondere Technik zu zeigen. „Dieses Jahr sind nicht so viele dabei, weil es auch anstrengend ist, wenn man es noch nie gemacht hat“, sagt Margarete Günther, die Vorsitzende des Seniorenbeirates. Sie freut sich, dass zum ersten Mal ein männlicher Teilnehmer zu dieser Veranstaltung gekommen ist.

Kreativität freien Lauf gelassen

Der Fantasie bei der Gestaltung der Eier sind keine Grenzen gesetzt. „Keiner hat heute nach einer Vorlage gemalt“, betont Bärbel Hertwig aus Linthe. Sie hat früher als Lehrerin gearbeitet und oft mit den Kindern Ostereier gestaltet. „Ich habe irgendwann einen Kurs besucht und dann mit dem Eiermalen weitergemacht“, erzählt sie. Bei so viel Spaß und Enthusiasmus lädt der Seniorenbeirat wohl auch im nächsten Jahr wieder zum Ostereiermalen ein.

Von Johanna Uminski