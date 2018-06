St. Petersburg

Zu viert haben wir, Karsten Wieland, Matthias Schimanowski, Uwe Thurk und Dirk Borgwardt, uns vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft auf den Weg nach Moskau gemacht. Wir sind in der russischen Hauptstadt, hier hat die DFB-Elf am vergangenen Sonntag ihr erstes Gruppenspiel absolviert, super aufgenommen worden.

Moskau ist eine tolle Stadt, das Wetter war grandios, die Stadt hat sich zur Weltmeisterschaft richtig herausgeputzt. Und auch die Menschen, die wir getroffen haben, waren richtig freundlich. Wir haben viele interessante Leute kennen gelernt – Russen, aber auch Fußballfans aus allen anderen Teilen der Erde. Syrer, Mexikaner, Schweden, Brasilianer, Kolumbianer und viele mehr. Alle waren friedlich, sympathisch und offen für den Kontakt mit uns. Das war schön zu sehen.

Zur Galerie Ein Quartett aus Brück und Umgebung reist derzeit während Fußball-WM durch Russland. Karsten Wieland, Matthias Schimanowski, Uwe Thurk und Dirk Borgwardt berichten in der MAZ von ihren Erlebnissen.

Während einer unserer Sightseeing-Ausflüge haben wir sogar Philipp Lahm getroffen, den Ex-Kapitän der deutschen Mannschaft. Er hat zwar seine Fußballschuhe inzwischen an den Nagel gehängt, ist aber als DFB-Repräsentant in Russland mit dabei. Am Montag und Dienstag, also an den Tagen nach der Niederlage gegen die Mexikaner, haben wir uns Moskau angesehen.

Beim Stadtbummel Philipp Lahm getroffen

Wir waren im Lenin-Mausoleum, im Kreml, der Basilika und im höchsten Gebäude Europas auf 354 Metern Höhe. Da wir alle Sportler sind, waren wir natürlich auch jeden Tag joggen. Dabei sind wir auch mal aus dem Zentrum heraus in die nicht so feinen Vororte gelangt. Alles in allem sind wir von Moskau sehr positiv überrascht worden. Es war der Hammer!

Am Dienstag haben wir uns in den Zug gesetzt und sind vier Stunden nach St. Petersburg gereist. Am Abend haben wir uns dort im Stadion die Partie des Gastgebers gegen Ägypten angesehen. Das gute Wetter konnten wir leider nicht aus Moskau mitnehmen – 18 Grad und Regen.

Im Zug nach St. Petersburg – und auch hier ins Stadion

Am Mittwoch stand dann die altehrwürdige Stadt St. Petersburg auf dem Zettel. Wir verbinden unsere Reisen zu den Fußball-Großereignissen immer mit dem Kennenlernen von Land, Leuten und deren Geschichte, das ist uns sehr wichtig.

Am Donnerstag besteigen wir den Fanzug nach Sotschi. Mit 41 Stunden ist die Fahrt nach Sotschi angesetzt. Spätestens dann wird der Fokus wieder auf den Fußball gelegt. Wir sind schon heiß darauf, auch das zweite Spiel von Jogis Jungs live im Stadion erleben zu können. Und etwas gut zu machen hat die Mannschaft nach der Auftaktniederlage allemal. Wir hoffen am Samstag auf die Trendwende!

Brücker hoffen auf deutschen Sieg gegen Schweden

Wenn das zweite Spiel der deutschen Mannschaft beendet ist, geht unsere Reise weiter. Bevor wir zum dritten Gruppenspiel der Nationalmannschaft gegen Südkorea nach Kazan fahren, wollen wir die freien Tage dazwischen nutzen, um uns das ländliche Russland genauer anzuschauen.

(aufgezeichnet von Philip Rißling)

Von Dirk Borgwardt