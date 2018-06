Brück

Diese Jungs wollen es wissen. Sie überlassen nichts dem Zufall. Damit die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft ordentlich Unterstützung erhält, haben die Musiker der Band GNT jetzt ihre selbst komponierte Jubel-Hymne aus Brück in die Welt geschickt.

„Doch dann der Pass in die Schnittstelle, im Bierglas hebt sich eine Welle. Er chippt den Ball nach vorn und dann ins Tooooooor“, heißt es im Refrain. Und weiter: „Ich fühl den Jubel, ich spür das Beben. Gemeinsam werden wir diesen einen Weg einebnen“.

Die ultimative WM-Jubelhymne könnte aus Brück kommen. Der Song der eigens dafür gegründeten Band GNT schlägt sich wacker in den Charts des weltweiten Netzes. Das Video läuft auf der Internetplattform Youtube. Inzwischen haben die drei Jungs vor GNT schon gut 1500 Aufrufe generiert. Ihr eingängiger Song läuft drei Minuten und 19 Sekunden.

Spontane Idee wurde ausgefeilt

Hinter GNT verbergen sich der Songwriter und Sänger Gero Konstroffer, der Produzent Norman Graf sowie Gitarrist Thomas Fink. Die drei kennen sich durch ihre Wurzeln in der Heimatstadt Brück. „Die Idee für den Song war sehr spontan“, berichtet Norman Graf. „Gero schickte mir eine Datei und ich war sofort infiziert. Aus anderen Projekten kannte ich wiederum Thomas und wusste: Der Junge muss das Spielen“, berichtet Norman Graf vom Werdegang.

Gesagt, getan: Die drei trafen sich und bauten ihre Ideen aus. Als sie weitere Hilfe benötigten, fanden sie diese bei befreundeten Musikern, die ebenfalls im kleinen Planestädtchen zu Hause sind. Rico Schubert (Bass) und Jim Haseloff (Backround) aus der Band Ableitung 3 rundeten den Song ab. Er bekam den knappen Titel „Jubel“.

Ein Chor zur Untermalung

Während der Aufnahmen entstand die Idee, einen Chor zur Untermalung einzubauen. „Als wir unsere Freunde fragten, ob sie singen würden, bekamen wir meist ein schüchtern-zurückhaltendes Lächeln“, sagt Sänger Gero Konstroffer rückblickend. „Doch als sie den Titel hörten, waren alle dabei, selbst die Jüngsten und Pubertierende machten mit Elan mit“, erzählt der 44-jährige Frontman mit stolzer Stimme. Dennis Weigel schließlich sorgte für den Schnitt des Videos und der Auftritt war komplett. GNT haben mit „Jubel“ nun ihr erstes selbstkomponiertes Werk veröffentlicht.

„Wenn in den nächsten Tagen der Ball rollt und wir den Jubel spüren, sollten alle mal vorbeischauen im Internet bei GNT-Jubel (WM 2018) und dann wissen: dieser Song ist aus dem Planestädtchen Brück“, wirbt Konstroffer für die Komposition.

Der Traum von der Fanmeile

Er hofft auf einen Hit und gibt zu, dass er schon immer mal ein Fußball-Lied komponieren wollte. „Es ist cool, dass andere Bands sowas hatten“, sagt der Musiker. Auf einer Fanmeile zu spielen sei einfach ein Traum. Doch noch fehlt dem Jubel-Song aus Brück dazu noch etwas an größerer Bekanntheit.

„Doch wer es nicht versucht, der wird es nicht schaffen“, ist der 44-jährige Konstroffer, der Senior der Truppe, überzeugt. Seine Mitstreiter auf Zeit sind zehn und elf Jahre jünger. Anders als ihr Frontman haben sie bisher keine eigene Band.

Erfahrung in Bandprojekten

Norman Graf hat früher als DJ gearbeitet und ist jetzt Produzent. Florian Fink spielt seit 15 Jahren Gitarre und seit fünf Jahren Klavier, hatte aber bisher keine Band-Ambitionen. Anders die beiden Backrounder: Jim Haseloff und Rico Schubert bilden gemeinsam mit Gero Konstroffer die noch neue Band Ableitung 3.

Einen ersten Auftritt haben sie kürzlich bei der Brandenburgischen Landpartie auf dem Hof von Familie Kaplick in Alt Bork absolviert. Für die Jungs war das eine Art Generalprobe vor ihrem Auftritt beim Festival Kulturabend Kahlwinkel in Sachsen-Anhalt am 21. Juli.

Jetzt liegt der Fokus aber zunächst auf ihrem Jubel-Song. Für die fünf Beteiligten ist das „die ultimative WM-Hymne“. Das größte Kompliment hat Lehrer Gero Konstroffer schon als Kommentar im Internet erhalten. „Geeeil! Mein Mathe Lehrer rockt WM 2018“, schreibt Icke Bins.

Von Andreas Koska