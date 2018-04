Interview - Streit mit Mitarbeiterin: Das sagt der Bürgermeister

Die gerade wiedergewählte Personalratsvorsitzende der Gemeinde Kloster Lehnin Nicole Näther hat im März vor dem Arbeitsgericht Brandenburg erfolgreich gegen sechs Abmahnungen geklagt, die der Dienstvorgesetzte der dieser Gemeindemitarbeiterin ausgesprochen hatte (MAZ berichtete). Die Empfehlung des Arbeitsrichters, in ein Mediationsverfahren zu treten, um den Konflikt grundsätzlich zu lösen, verwirft Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos). Die Begründung, die sein Rechtsanwalt in der Verhandlung gegeben hat, lautet, dass sich Dienstherr und Mitarbeiterin nicht auf Augenhöhe begegnen könnten, so wenig wie ein Minister und ein Sachbearbeiter.

Weil das Interesse an diesem Aspekt und an dem gesamten Rechtsstreit groß ist und viele Fragen unbeantwortet geblieben sind, hat die MAZ Nachfragen an Bürgermeister Brückner gerichtet, die er ebenfalls schriftlich beantwortet hat. Wir dokumentieren die Fragen und Antworten.

In welcher Weise haben Sie sich in einer Dienstberatung wenige Wochen vor der Personalratswahl, die dann im März 2018 stattfand, vor mehreren Dutzend Beschäftigten zu jener Wahl geäußert? Inwiefern trifft es zu, dass Sie in dieser großen Runde die schlechte Zusammenarbeit des Personalrates mit Ihnen als Dienststelle beklagt und dazu aufgefordert haben, dies bei der Personalratswahl zu berücksichtigen?

Uwe Brückner: Wie Sie richtig feststellen, handelte es sich um eine Dienstberatung. Über deren Inhalte gebe ich öffentlich grundsätzlich keine Auskünfte.

Die 3. Kammer des Arbeitsgerichts Brandenburg beziffert den Streitwert des Verfahrens mit dem Az 3Ca 906/17 (Nicole Näther gegen Gemeinde Kloster Lehnin) mit 16.800 Euro. Welche Kosten sind der Gemeinde Kloster Lehnin entstanden in diesem Verfahren, aufgeschlüsselt nach den entsprechenden Stundensätzen, die der Rechtsanwalt dafür berechnet hat, und den Gerichtskosten? In welcher Weise und in welchen amtlichen Unterlagen legt die Gemeinde Kloster Lehnin über diese Kosten Rechenschaft ab?

Das Verfahren ist noch nicht geschlossen. Die Abrechnungen erfolgen auf gesetzlicher Grundlage. Jede Gemeinde fertigt Jahresabschlüsse und legt darin Rechenschaft über die jeweiligen Ausgaben ab.

Aufklärung erfordert nach Lage der Dinge mehr oder weniger Zeit

Warum hat sich die Gemeinde so lange – teilweise mehr als ein Jahr lang – Zeit damit gelassen, die in Frage stehenden Abmahnungen auszusprechen? Der Richter wunderte sich einerseits über diese lange Zeitspanne und auf der anderen Seite darüber, dass die Gemeinde der genannten Mitarbeiterin bereits kurz nach Ihrem Amtsantritt als Bürgermeister noch im Juli die erste Abmahnung hat zukommen lassen?

Der Arbeitgeber ist vor Ausspruch einer Abmahnung gehalten, den Sachverhalt umfassend aufzuklären und rechtlich zu bewerten. Dies erfordert nach Lage der Dinge mehr oder weniger Zeit. Warum und worüber sich der Richter wunderte, möchte ich nicht kommentieren.

Welche Rolle spielt der Umstand, dass die Klägerin die Vorsitzende der Personalvertretung ist und, wie Richter Siggel es formulierte, „mit ihren vermeintlichen und tatsächlichen Rechten offensiv umgeht“?

Auch diese Frage zielt darauf ab, die vom zuständigen Richter Siggel in der Verhandlung angeblich geäußerte Meinung zu kommentieren. Dazu bin ich auch aus Respekt vor dem Gericht nicht bereit. Im Übrigen hat die Arbeitnehmerin Abmahnungen ausschließlich für konkret dargelegte Arbeitspflichtverletzungen erhalten.

Gibt es weitere Mitarbeiter/innen der Gemeinde, die in jüngerer Vergangenheit vergleichbar viele Abmahnungen erhalten haben wie die Klägerin, so dass dieser Fall gar nicht heraussticht?

Nein.

Wenn es bei den Abmahnungen nicht, wie vom Richter aufgeworfen, um „die Demütigkeit der Klägerin“ gehen sollte, welchen Vergleichsvorschlag bieten Sie zur Lösung des Konflikts an?

Grundlage für eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern ist eine wechselseitige Einhaltung der sich aus dem Gesetz und dem Arbeitsvertrag ergebenden Pflichten. Dies muss auch die Basis für die Lösung von Konflikten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber sein.

Werden Sie bzw. die Gemeinde gegen das vom Richter skizzierte Urteil in Berufung am LAG Berlin-Brandenburg gehen?

Ich kenne noch keine Urteilsbegründung.

Im genannten Prozesstermin am 14. März 2018 kam zur Sprache, dass die betreffende Mitarbeiterin vier weitere Abmahnungen erhalten hat. Was sind die von Ihnen festgestellten Pflichtverletzungen in diesen Abmahnungen?

Vom Arbeitgeber erteilte Abmahnungen werden Bestandteil der Personalakte und unterliegen daher dem Mitarbeiterdatenschutz. Die Gemeinde wird den Inhalt der Personalakte einzelner Mitarbeiter nicht in der Öffentlichkeit diskutieren oder bekannt machen.

An welchen Tagen (Datum) und in welcher Art hat die betreffende Mitarbeiterin die Gelegenheit erhalten, auf die in den am 14. März vor Gericht verhandelten Abmahnungen bzw. die darin enthaltenen Vorwürfe Stellung zu nehmen? Zur Erläuterung: Im Prozess vor dem Arbeitsgericht stand Aussage gegen Aussage, dass es mit der betreffenden Mitarbeiterin zuvor Gespräche dazu gegeben hat. Rechtsanwalt Becker sprach von 20 solchen – die Redaktion vermutet - dokumentierten Gesprächen.

Die Haltung der Gemeinde zur Anhörung der betroffenen Mitarbeiterin im laufenden Arbeitsgerichtsverfahren haben Sie wiedergegeben. Details hierzu werde ich aus Gründen des Mitarbeiterdatenschutzes nicht in der Presse öffentlich machen.

Die Auffassung des Richters kommentiert der Bürgermeister nicht

Wenn der Arbeitsrichter im öffentlichen Verfahren von persönlichen Differenzen zwischen Ihnen und besagter Mitarbeiterin spricht, inwieweit sehen Sie die Gründe der Mitarbeiterin oder bei sich?

Es ist die Auffassung des Richters, die ich nicht kommentiere.

Das Arbeitsgericht (3. Kammer) kennt nach eigenem Bekunden die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit der Gemeinde mit der Klägerin nicht. Wie kann es sein, dass darüber Unklarheit besteht?

Aus Sicht der Gemeinde gibt es bei keinem unserer Mitarbeiter Unklarheiten über die jeweils vertraglich vereinbarte Arbeitszeit.

Richter Siggel führte in der Verhandlung aus, dass Sie im vergangenen Jahr erstmalig die Einigungsstelle angerufen hätten, weil der Personalrat einer 14 Jahre alten Dienstanweisung zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die seinerzeit ohne Mitbestimmung in Kraft gesetzt wurde, nachträglich seine Zustimmung nicht erteilte. Trifft das so zu bzw. wie ist der Sachverhalt?

Die Einberufung der Einigungsstelle ist ein im PersVG geregeltes Verfahren. Die Verhandlungen vor der Einigungsstelle sind nicht öffentlich. Ich werde daher weder den Inhalt bereits abgeschlossener Verfahren vor der Einigungsstelle noch eventuelle künftige Verfahren öffentlich diskutieren.

Woran ist die Problemlösung gescheitert, obwohl man doch nach der Darstellung des Richters kurz davor stand und „nur noch zwei, drei Problemchen“ zu lösen gewesen wären?

Ich habe dies nicht geäußert, befragen Sie hierzu bitte den Richter.

Der Personalrat ist sachgerecht beteiligt worden

Warum ist von Ihnen als Dienststellenleiter seit dem Termin mit der Einigungsstelle keine Initiative mehr ausgegangen, eine Arbeitszeit-Vereinbarung zu treffen?

Diese Aussage ist unrichtig. Die Dienststelle hat sehr wohl nach dem Termin mit der Einigungsstelle Initiative entfaltet, um eine Dienstvereinbarung zu schließen.

Inwiefern geben Sie der Einschätzung des Arbeitsrichters recht oder unrecht, dass mit den Abmahnungen gegen die Mitarbeiterin, die zugleich Vorsitzende des Personalrats ist, Druck zum Abschluss einer Dienstvereinbarung ausgeübt werden sollte?

Die Aussage des Richters möchte ich nicht kommentieren. Im Übrigen gibt es seit ca. 9 Monaten eine flexible Arbeitszeitregelung, bei der der Personalrat sachgerecht beteiligt worden ist.

Von Jürgen Lauterbach