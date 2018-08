Damsdorf

Echtes Festival-Feeling in der Waldbühne. Das geht nicht nur in Berlin, sondern auch in Damsdorf. Der Ortsteil der Gemeinde Kloster Lehnin hat eine eigene Waldbühne zu bieten, und am Sonnabend standen dort gleich acht Bands auf dem Podium, die das Publikum immer wieder in Begeisterung versetzten.

Und wenn schon große Namen bemüht werden, dann gleich richtig. Zum 49. Jubiläum des großen Woodstock-Happenings versammelten sich die Musiker und Zuhörer am Sonnabend unter der Überschrift „DamsStock“. Das Motto, natürlich mit reichlich Selbstironie versehen, stammt noch aus den Anfängen des Band-Treffens, das am Wochenende bereits sein erstes rundes Jubiläum feiern durfte.

Zur Galerie Acht Bands standen beim DamsStock-Musikfestival auf der Waldbühne. Cover-Songs bekannter Pop- und Rock-Größen, aber auch eigene Lieder sorgten beim Publikum in Damsdorf für fantastische Stimmung.

Initiatorin des ganzen Festival-Spektakels ist die Damsdorfer Hobby-Musikerin Cristina Horn. Vor zehn Jahren lud sie zum ersten Mal befreundete Bands aus der Region in ihren Garten ein. „Die Bühne war bisher immer meine eigene Terrasse“, erzählt Horn. „Das wir jetzt zusammen in der Waldbühne feiern können, kommt mir ehrlich gesagt noch ein bisschen unwirklich vor“, beschreibt Horn das Gefühl, nachdem sie mit ihrer eigenen Band, den Panic Stagers, das Festival eröffnet hatte.

Mit ihm Boot der Organisation war auch der Ortsbeirat aus Damsdorf. „Wir bemühen uns in den letzten Jahren vermehrt darum, die Waldbühne mit verschiedenen Veranstaltungen wieder mehr in den Fokus zu rücken“, sagt Ortsvorsteher Kevin Bolz.

Mit dem „DamsStock“ ist das eindeutig gelungen. Etwa 300 Leute erlebten handgemachte Musik von Amateuren und professionellen Bands, die ihre jeweilige Leidenschaft für Rock, Blues, Metal und Grunge entweder mit gelungenen Cover-Songs oder eigenem Material begeisternd auf die Bühne brachten.

Echte Lokal-Matadoren waren die Panic Stagers um Cristina Horn. Deren Schlagzeuger Ralph Schröter durften sich in den Formationen „Five“ und „S-cape“ noch zwei weitere Male austoben.

Aus Berlin reisten die „Blues Groseros“ an, die zusammengerechnet mindestens zwei Jahrhunderte Bühnenerfahrung mitbrachten. Sänger Günter Klaes, 74 Jahre alt, brachte schon die Massen in Wallung, als sich die Eltern alle anderen Frontmänner und -frauen des Abends fast noch nicht einmal begegnet waren. Der Funke sprang aber sofort über. Nicht zuletzt durch die Gitarrenkünste von Blues-Grosero Stefan Klimke, der für seine Solos, unter anderem in „Black Magic Woman“, gefeiert wurde.

Mit dem komplizierten Namen „Dyfingar Bannadar“ aber eingängigen Rock-Covern im Gepäck, spielte sich eine weitere Berliner Band in die Herzen des Publikums. Wie alle anderen wurden sie nicht ohne Zugabe von der Bühne gelassen. Mit AC/DCs „You shook me all night long“ trieben sie die Stimmung auf neue Höhen.

Die „Unpluggables“ aus Falkensee reisten gleich mit einem eigenen Fanclub an, der jeden Song feierte, als wäre es der letzte. Von Westernhagens „Sexy“ über „Paint it Black“ von den Rolling Stones bis zum „Rebel Yell“ von Billy Idol, Begeisterung und Tanzwut schraubten sich in neue Höhen.

Die beiden Bands von Adi Magler, dem Chef der Gitarrenfabrik aus Werder, der das DamsStock-Festival auch mit professioneller Ton- und Lichttechnik unterstützte, waren quasi die Headliner des ganzen Spektakels. Mit „December Night“ und „My Inner Circle“ bekamen nicht nur die Metal-Fans ihre lang erwartete Dosis Musik.

Gute acht Stunden war das Festival-Feeling in der Damsdorfer Waldbühne zu genießen. Die Begeisterung des Publikums für den Musik-Marathon kann nur eins bedeuten: Im nächsten Jahr gibt es eine Neuauflage von „DamsStock“.

Von Christine Lummert