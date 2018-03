Defekt bei Entladung eines Säurelastwagens

Brielow. Die Gefahrstoffeinheit aus dem Hohen Fläming war am Freitagnachmittag in Brielow gefragt. Dort hatte es gegen 13.45 Uhr einen technischen Defekt bei der Entladung eines mit 24 Tonnen 96-prozentiger Salzsäure beladenen Lastzuges gegeben. Personen sind dabei nicht zu Schaden gekommen.

Die Flüssigkeit sollte eigentlich wie üblich in Tanks auf einem Betriebsgelände gefüllt werden. Nunmehr rückten die Kameraden aus Bad Belzig, Bardenitz, Treuenbrietzen, Niemegk, Dahnsdorf, Dippmannsdorf, und Wiesenburg dort an. Nachdem der Versuch der Entladung über ein zweites Fahrzeug der Spedition ebenfalls scheiterte, wurde entschieden, den Vorgang abzubrechen. Die Schlauchleitung zwischen Fahrzeug und Säuretank, welche zur Befüllung verlegt worden war, haben die Feuerwehrleute druckentlastet, entkuppelt und den Inhalt in geeignete Behälter gefüllt, heißt es auf der Internetpräsenz der Freiwilligen Feuerwehr Bad Belzig.

Im Anschluss wurde ausgelaufene Schwefelsäure gebunden und die Einsatzstelle nach rund zwei Stunden schließlich der Betriebsleitung übergeben.

Von René Gaffron