Netzen

Es tröpfelt aus dem grau verhangenen Himmel. Nur ein paar Angler sind schon am Emsterkanal und warten geduldig auf den großen Biss. Gudrun Dickmann und Angelika Auth wollen mit mir den südöstlichen Teil des EU-Vogelschutzgebiet „Kienwerder“ näher kennen lernen. Zunächst geht es zum Vogelbeobachtungsturm am Strengsee bei Netzen.

Sie sind erstaunt über die vielen Höckerschwäne, Schnatter-und Löffelenten auf der freien Wasserfläche. Dann geht es vorbei an einer Wasserbüffelherde, die hier zur Landschaftspflege gehalten wird. Wir erreichen „Kienwerder“. Es ist eine flache Erhebung zwischen dem Emsterkanal und dem Strengsee. Für eine intensive landwirtschaftliche Nutzung wäre der Aufwand viel zu groß.

Feldlerchen und zahlreichen Insektenarten

Nun sind die brachen Flächen ein Rückzugsgebiet für zahlreiche Ackerwildkräuter, Fasane, Feldlerchen und zahlreichen Insektenarten. Als wir den Moorsee-Deich erreichen, schweift unser Blick auf die großen Schilffelder vor und hinter dem Deich.

Schilfrohrsänger und Rohrammern fliegen dicht über das Schilf und verschwinden dort. Sie haben jetzt Junge und müssen pausenlos Futter heranschaffen. Mitten im Schilf ist in einer Senke eine freie Wasserfläche zu erkennen. Es ist wohl die einzige Feuchtfläche, die noch nicht ausgetrocknet ist.

Vor elf Jahren ist zur besseren Regulierung der Wasserstandsverhältnisse ein Klappenwehr eingebaut worden. In diesem Jahr reichte der Einstau nicht aus. Durch Verdunstung fielen die Wasserstände um mehr als 20 Zentimeter gegenüber dem gleichen Zeitraum 2017. Auf dem Moorsee-Deich ist bereits die Grasnarbe vertrocknet.

Eine Schautafel auf der Strecke der Nabu-Wanderung um den Rietzer See. Quelle: Gertfred Sohns

Um so überraschter waren wir über eine Kartäusernelke in herrlicher Blütenpracht. Am Moorsee nehmen Weidenbüsche zu und geben den Blaukehlchen einen weiteren Lebensraum. Als ein Schwarzer Milan seine Kreise zog, konnte ich meinen Begleiterinnen sehr gut die Unterscheidungsmerkmale zwischen Schwarzen-und Roten Milan erklären.

Angekommen an der Mündung des Emsterkanals in den Rietzer See, erfreuten wir uns an die herrlichen Seerosenfelder innerhalb des Kanals. Die Spuren der Biber ließen sich an fünf unterschiedlichen Stellen an den schräg abgenagten Weiden-und Erlenästen erkennen. Aber auch an dicken Bäumen sah man ihre Frassstellen.

Netzener Kanalbrücke weiter gesperrt

Das Trompeten der Kraniche wurde bei fortgeschrittener Zeit, nur durch das Geknatter der Motorboote auf dem Emsterkanal, übertönt. Ansonsten konnte durch die Sperrung der Netzener Kanalbrücke, wegen Baumängel, eine erhebliche Beruhigung in diesem Gebiet erreicht werden.

Die Gemeinde Kloster Lehnin hat am Parkplatz vor der Kanalbrücke sehr ansprechende Informationstafeln errichten lassen. Zum Abschluss lauschten wir den Gesang der Gartengrasmücke und der Nachtigall.

Von Gertfred Sohns