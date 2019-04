Potsdam-Mittelmark Brück - Der Elch ist zurück im Hohen Fläming Zwei Passanten haben am Dienstagabend den bekannten Fläming-Elch entdeckt. Das Tier überquert die Straße kurz vor dem Lkw-Parkplatz Linthe. Auf dem Radweg bleibt der Elch stehen.

Am 16. April haben zwei Passanten den Elch am Waldrand zwischen Brück und dem Lkw-Parkplatz in Linthe gesehen. Quelle: Silke Nötzel