Lehnsdorf

„Hast du den Apfelbaum gestern gegossen?“, will Lutz Knape von Sabine Zurmühl wissen. Die schüttelt den Kopf und erzählt, dass diese Aufgabe bereits jemand vor ihr erledigt hatte. Ortsvorsteher Knape lächelt – weil sich seit dem vergangenen Herbst immer wieder offenbart, dass sich im Dorf viele für das kleine Obstgehölz auf dem Friedhof verantwortlich fühlen. Damals wurde das Bäumchen gepflanzt. Wenige Tage bevor sich Martin Luthers Thesenanschlag an die Wittenberger Schlosskirche zum 500. Mal jährte.

Gestiftet wurde das nach dem großen Reformator benannte Bäumchen von Ute und Lutz Knape. Dieser Tage öffneten sich an den grünenden Zweigen die ersten drei Blüten. Sie symbolisieren, dass das Gehölz gut über den Winter gekommen und dabei ist, in der neuen Heimat Wurzeln zu schlagen.

Baum stammt aus Familie von 95 Baumgeschwistern

Eine kleine Infotafel an der Pflanzstelle offenbart, dass es sich bei dem Baum um keinen gewöhnlichen Apfelbaum handelt. Vielmehr stammt er aus einer Familie von 95 Baumgeschwistern, die in den Barnimer Baumschulen Biesenthal – einem Arbeitsbereich der Hoffnungsthaler Werkstätten Lobetal – gezüchtet wurden. Die Bäume wurden jeweils einer der 95 Thesen Luthers zugeordnet.

„Wir hatten eines morgens beim Frühstück im Radio davon gehört“, beginnt Ute Knape zu erzählen. Von der Idee dahinter fasziniert, befragten die Eheleute das Internet. Sie wollten mehr erfahren und wurden fündig. Die Apfelbäume, die in Erinnerung an Martin Luther aus alten Sorten gezüchtet wurden, hatten im Internet bereits Spuren hinterlassen. Die gewonnenen Informationen bestärkten die Eheleute wiederum in ihrem Entschluss, sich um einen der 95 Bäume zu bewerben.

Apfelbäume in 95 Orten gepflanzt Die Idee für das Apfelbaum-Projekt ist 2009 entstanden. In den darauffolgenden zwei Jahren wurde nach einer geeigneten alten Apfelsorte zur Veredlung und Aufzucht gesucht. Ab 2013 wurde um Paten für die 95 Martin Luther-Apfelbäume geworben. Diese sind zwischenzeitlich in 95 verschiedenen Orten gepflanzt. Die weiteste Reise trat ein Apfelbaum an, der im norwegischen Oslo gesetzt wurde. Die Apfelsorte „Martin Luther“ ist ein Herbstapfel, der gelbe Früchte mit rötlichen Bäckchen trägt und ein edles Aroma verspricht.

Doch wollten sie den Baum nicht etwa daheim im großen Garten pflanzen, sondern der Dorfgemeinschaft zum Geschenk machen. Gesagt, getan. 2013 übernahmen die Knapes einen der Bäume – und die 27. These. In der heißt es: „Lug und Trug predigen diejenigen, die sagen, die Seele erhebe sich aus dem Fegefeuer, sobald die Münze klingend in den Kasten fällt.“ Die Eheleute hatten sich damit eine These ausgesucht, die den Ablass anprangert. Im vergangenen Herbst konnten sie ihr grünendes Patenkind in Wittenberg persönlich in Empfang nehmen. Mit ihnen waren 94 weitere Apfelbaum-Paten aus nah und fern angereist.

Ute Knape greift, während sie von der Übergabe der Bäumchen erzählt, nach einem Buch. Auf 75 Seiten wird darin die Idee des Projekts erklärt und werden die Baumpaten vorgestellt. Anhand der Druckschrift weiß jeder Baumpate, wo die anderen Exemplare gepflanzt wurden. Beim blättern wird offenbar, dass nicht weit von Lehnsdorf ein weiterer Baum gepflanzt wurde. Gerke Pachali, Pfarrer im Ruhestand in Krahne, gehört zu jenen, die ein Apfelbaum-Zertifikat geschenkt bekommen haben.

Eine kleine Infotafel zeigt, für welche These der Baum gepflanzt wurde. Quelle: Christiane Sommer

Im Buch bewahren die Eheleute auch die Erinnerungen an den Festgottesdienst auf, in dessen Rahmen die Baumpflanzung erfolgte. In der Kirche saßen damals nicht nur Christen. Das hat Ute und Lutz Knape besonders gefreut. Dann zeigt die 51-Jährige kleine Äpfelchen aus Papier, die von den Lehnsdorfern damals in die Zweige gehangen wurden. Viele gute Wünsche hatte die Dorfgemeinschaft aufgeschrieben. Damit sie sich erfüllen können, bringen die Lehnsdorfer wann immer es nötig ist Wasser zum Baum.

Von Christiane Sommer