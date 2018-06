Borkheide

Gegen den „Besonderen Abend“ in Borkheide kommt nicht einmal König Fußball an. Obwohl zeitgleich das erste WM-Spiel der deutschen Mannschaft angepfiffen wird, ist der große Saal im Fliegerheim wie eh und je bis in den anschließenden Gastraum gefüllt, als Edda Haage zum 20-jährigen Jubiläum der Kulturveranstaltung lädt.

Gestartet ist „Der besondere Abend“ 1998 eher zufällig auf einer SPD-Veranstaltung. Auf dem Treffen verabredeten sich der damalige Kulturminister Steffen Reiche und der gerade aus Hamburg nach Borkheide gezogene Kammersänger Peter Haage zu einer Lesung mit Gesang. Als Pianist wurde der Potsdamer Werner Scholl gewonnen.

Zur Galerie Auch zum 20. Jubiläum der Veranstaltungsreihe „Der besondere Abend“ in Borkheide war der große Saal im Fliegerheim wieder bis auf den letzten Platz besetzt. Alle wollten das Engagement von Edda Haage würdigen, die den Abend in Erinnerung an ihren Mann einst weitergeführt hat.

Das Ganze war so erfolgreich, dass es recht bald einen zweiten, ebenfalls erfolgreichen Abend mit Kammermusik von Musikern aus dem Bekanntenkreis der Haages gab. Damit war die Veranstaltung „Der besondere Abend“ geboren. Die administrativen Aufgaben übernahm die ehemalige Balletttänzerin Edda Haage, die zuvor schon zwei Weihnachtskonzerte für Borkheide organisiert hatte.

Als nur wenige Jahre später Peter Haage am 23. Juni 2005 starb, schien das Ende der Reihe besiegelt zu sein. Doch im November desselben Jahres veranstalteten die Pianistin Anna Skryleva und die Bratscherin Marjana Vozovoc ein Gedenkkonzert mit dem Titel: „Erinnerungen an einen Freund“. Nach dieser Ermutigung machte Edda Haage allein weiter.

Auch der Landkreis unterstützt die Veranstaltung

Recht bald unterstützte auch die Gemeinde diese Veranstaltung, wie die frühere Borkheider Bürgermeisterin Angelika Schulz erzählt. Sie berichtet aber auch von anfänglichen Widerständen: „Einige befürchteten die Verschwendung von Steuergeldern, schließlich ist die Förderung von Kunst eine freiwillige Aufgabe.“ Edda Haage hält dagegen mit dem Motto ihrer Reihe: „Kultur ist ein Lebensmittel, ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen.“

Letztlich überzeugte sie sogar den Landkreis, dass er eine solche Veranstaltung mitfinanzieren muss. Als einmal dringend ein neuer Flügel benötigt wurde, half der damalige Amtsdirektor, Christian Großmann, das nötige Geld zu organisieren.

Viele Genres im Angebot Bisherige Spielorte für den Besonderen Abend waren das Fliegerheim, die Hans-Grade-Schule, die Kita, das ehemalige Haus von Hans Grade, der Marktplatz und das Waldbad. Die behandelten Genres sind breit gefächert. Sie reichen von Lesungen, Theater, Oper, Operette, Kammermusik, Jazz über Gypsy, Commedia dell’arte, Tango, Gospel bis hin zu Rock’n Roll, Kammerchören, Flamenco, Swing und einer Singenden Säge.

Zum Jubiläum am Sonntag lassen sich jedenfalls auch der neue Amtsdirektor, Marko Köhler, der Borkheider Bürgermeister, Andreas Kreibich, die Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Borkwalde, Renate Krüger, sowie die zuständige Kulturreferentin des Landkreises, Doris Patzer, nicht vom Fußball abhalten, nach Borkheide zu kommen.

Zu Gast ist – nicht zum ersten Mal in dieser Reihe – Lulu Reinhardt, der diesmal den Gitarristen Daniel Stelter mitgebracht hat. Die beiden Saitenvirtuosen spielen überwiegend eigene Stücke und stacheln sich gegenseitig zu immer virtuoserem Spiel auf. Der Funke springt sofort über, spätestens beim vierten Stück gibt es „Bravo“-Rufe. Als sie einen Tango spielen, hält es die Tango-Koryphäe Paco Liana und seine Partnerin Astrid Steinbach nicht mehr auf ihren Sitzen.

Musikalische Überraschung zum Schluss

Für die Veranstalterin haben Reinhardt und Stelter dann auch noch eine Überraschung. Beim Frühstück auf deren Balkon bemerkte Stelter, dass sich Edda Haages Name auch musikalisch umsetzen lässt. Jeder Buchstabe hat eine Note als Entsprechung. Sie bauen die Tonfolge in ihr neuestes Stück ein und nennen es „Eddas Balcony“. Es soll auf ihrer nächsten gemeinsamen CD erscheinen. Als „Der besondere Abend“ in Borkheide nach über zweieinhalb Stunden endet, ist im Moskauer Luschniki-Stadion schon lange Schluss.

Von Andreas Trunschke