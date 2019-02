Krahne

Zwölf Katzen stromern durch den verwilderten Garten. Tierschützerin Uta Ewert von der Katzenhilfe Kloster Lehnin versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. Fast die meisten der herrenlosen Streuner hat sie schon eingefangen und kastrieren lassen. Bezahlt hat die Tierarztkosten die Gemeinde Kloster Lehnin. „Das ist schon einmalig“, lobt das Uta Ewert. Nun gilt es, noch jene Tiere einzufangen, die noch nicht unterm Messer waren. Die Zeit drängt, die Katzen werden rollig, bald beginnt die Paarungszeit. Neuer Katzennachwuchs droht.

Das Haus in Krahne steht leer. Die 88 Jahre alte Bewohnerin zog in ein Pflegeheim. Eine Bekannte hatte sich in einem Brief Hilfe suchend an die Katzenhilfe Kloster Lehnin gewandt. Der früheren Bewohnerin des Hauses waren 2018 zwei Katzen zugelaufen. Doch wenige Wochen später kamen beide mit jeweils fünf Jungen zurück. Von da an tollten zwölf Katzen durch den Garten. Würde Uta Ewert nicht eingreifen, wären es bald dutzende Tiere, die sich weiter unkontrolliert vermehrten und verwahrlosten.

Zahme Streuner vermittelt die Tierretterin

Jene, die etwas zahmer sind, versucht Uta Ewert zu vermitteln. Die übrigen kommen auf das Gelände zurück. Dort füttert eine Nachbarin die Tiere.

In den vergangenen fünf Wochen hat die Tierretterin bereits 25 Katzen eingefangen. Seit Monaten schon kümmert sich Uta Ewert in ihrer Freizeit ehrenamtlich auch um diese Katzen in Krahne und seit Jahren schon um viele weitere in der Region.

Sie geht auch in Gartensparten, denn auch dort gibt es oftmals herrenlose Katzen, um die sich niemand kümmert. Im Sommer nehmen Gartenpächter Katzen dorthin mit und lassen sie dann zurück. Die Folge: viele verwahrloste Katzen, oftmals jämmerlich krank. Das Thema sorgt für Ärger unter den Pächtern, die Angst um ihre wohlgepflegten Beete haben, in denen sie dann Katzenkot finden.

Uta Ewert bereitet die Lebendfalle vor. Quelle: Marion von Imhoff

Kastration ist das einzig legale Mittel, um die Population einzudämmen. Das Töten von Katzen ist nach dem Tierschutzgesetz strafbar. Darauf weist das Kreisveterinäramt hin.

An diesem Nachmittag ist die Hotelbetriebswirtin nach ihrer Arbeit wieder zu dem verlassenen Grundstück gefahren. Aus dem Kofferraum ihres Kleinwagens hebt sie die etwa einen Meter lange Katzenfalle. Uta Ewert trägt sie in den Garten und stellt sie auf einen schmalen Weg. Sofort lugen hinter den Mauern und Sträuchern die Katzen hervor. Neugierig trauen sich sogar einige näher heran. Zahm ist keine von ihnen.

Mit Geduld und Katzenfutter

Uta Ewert platziert mehrere Löffel Futter in der Falle und geht ein paar Meter hinter einen Zaun zurück. „Niemals würde ich die Falle allein lassen. Die Tiere geraten in Panik und verletzen sich, wenn sie lange in der Falle sitzen“, sagt die Emstalerin.

Seit fast 20 Jahren Tierschützerin Uta Ewert engagiert sich für den Tierschutz seit 2000. Zunächst war sie im Tierschutzverein Potsdam aktiv. 2004 zog die Familie nach Emstal. Weil damals dort viele herrenlose Katzen herumstromerten, gründete Uta Ewert die Katzenhilfe Kloster Lehnin. Ein paar Frauen helfen ihr, die Futterstellen zu betreuen, im übrigen ist Uta Ewert allein in Sachen Tierschutz unterwegs. 58 Jahre alt und gelernte Hotelbetriebswirtin ist Uta Ewert. Sie arbeitet am Emfpang der Seniorenresizenz Grebs.

Die kastrierten Tiere haben eine kleine Ecke im Ohr, so wurden sie unter Vollnarkose markiert, um sie leichter von den Unkastrierten zu unterscheiden. Durch ein Fernglas schaut Uta Ewert jetzt auf die Katzen. Schnell ist klar, welche noch nicht kastriert ist. Tatsächlich nähert sie die Katze der Falle.

Ein schwarzer Kater stört die Aktion

Nun wird es spannend. Ein schwarzer Kater droht, ihr das Futter streitig zu machen. Uta Ewert verscheucht das männliche Tier. Dann das Unfassbare: Die rot-grau getigerte Katze geht in die Falle – nimmt das Futter – und geht wieder hinaus. Den Mechanismus hat sie nicht ausgelöst. Uta Ewert geht wieder zur Falle, platziert erneut Futter, diesmal hinter dem Mechanismus.

Minuten vergehen, da kommt die Katze wieder zurück. Sie zögert, kommt näher, läuft wieder weg. Letztlich dauert es über eine Stunde, bis die Tierschützerin die Katze in der Falle hat.

Besitzer oft völlig überfordert

Ähnlich wie auf diesem Grundstück hat Uta Ewert vor wenigen Tagen auch in Wollin 15 Katzen eingefangen, die sich unkontrolliert vermehrt hatten. Die Besitzerin konnte die Kastration von ihrer schmalen Rente nicht bezahlen und war mit der Situation völlig überfordert.

In diesem Fall hat auch der Tierschutzverein die Aktion bezuschusst. Kranke Katzen päppelt Uta Ewert bei sich zu Hause in ihrem Haus in Emstal oftmals über Monate auf, zahme versucht sie an, neue Besitzer zu vermitteln. Über jede Familie, die einem solchen Tier ein gutes Zuhause gibt, ist die Katzenretterin froh.

Von Marion von Imhoff