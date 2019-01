Damsdorf

Nelli Kellers Rezept für eine lange und zufriedene Ehe wird nicht jedem Mann schmecken. Über ihren Eigenen sagt die Damsdorferin, „er gehorcht auf’s Wort. Was ich ihm sage, macht er auch.“ Das sei das Geheimnis ihrer langen Ehe. Und: „Jeder ist für den anderen da.“ An diesem Mittwoch feiern Nelli und Josef Keller ihre Diamantene Hochzeit. Obendrein dürfen ihre drei Kinder, sieben Enkel und der Urenkel der Jubilärin zum Geburtstag gratulieren. 81 Jahre alt wird Nelli Keller, geborene Fischer an diesem Tag. Geboren und aufgewachsen ist sie wie ihr Mann in Usbekistan.

Beide gehörten zur deutschen Minderheit. Ihre Vorfahren waren 1871 aus dem heutigen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in das zentralasiatische Land ausgewandert.

Aus dem Sozialismus in den Sozialismus

Seit zehn Jahren wohnen die Kellers in einer Dreizimmer-Wohnung in Damsdorf. Nach Deutschland wanderte die fünfköpfige Familie vor 46 Jahren aus. Während andere Deutschstämmige in die Bundesrepublik gingen, entschieden sich Josef und Nelli Keller bewusst für einen Umzug in die DDR. „Aus dem Sozialismus in den Sozialismus zu wechseln, das schien uns einfacher“, sagt Nelli Keller.

Nelli und Josef Keller als junges Paar in Usbekistan. Quelle: privat

Über Moskau und die dortige Botschaft der DDR stellten sie Einreiseanträge, beantragten Reisepässe und Visa. Ein Jahr dauerte das Verfahren, immer wieder gab es Rückschläge. Schließlich bestiegen sie den Zug gen Deutschland. Fünf Tage dauerte die Reise. „Ich feierte im Zug meinen zwölften Geburtstag“, erinnert sich Tochter Lilja Nachtigal.

Warmherziger Empfang im Dorf

Schließlich kamen sie in einem 300-Seelen-Dorf bei Magdeburg an. Die neuen Nachbarn empfingen die Familie herzlich, „jeder brachte, was er gerade hatte, der eine Äpfel, einer Kartoffel, ein anderer stellte uns einen Stuhl in die Wohnung, der nächste schenkte uns eine Decke.“ Schon zwei Tage später stand der gelernte Maurer Josef Keller im nahen Sägewerk an der Maschine. Dazu hatte man ihn eingeteilt. Die beiden älteren Kinder fuhren mit dem Bus zur Schule. Deutsch mussten sie erst lernen, dafür glänzten sie von nun an mit ihrem fließenden Russisch in der Schule.

Nach einiger Zeit landete Familie Keller in Rathenow. Die Stadt im Havelland wurde für 30 Jahre ihr Zuhause. Josef Kellermann verdiente in den Optischen Werken sein Geld, er fertigte Brillengestelle. Nelli Keller war in einer chemischen Reinigung beschäftigt. „Ich habe 25 Jahre gebügelt.“

Das Fräulein an der Kinokasse

Schließlich zogen sie 2008 zu Tochter Lilja, die als Physiotherapeutin in Damsdorf arbeitet und mit ihrem Mann dort auch ein Haus gebaut hat.

Am Samstag feiern die Kellers mit ihrer großen Familie offiziell mit einem Fest ihre Diamantene Hochzeit. Wie sie sich kennengelernt haben, damals, 1958, werden sie sicher dabei noch einmal erzählen. Josef Keller verguckte sich durch ein kleines Fenster hindurch in seine Nelli. Die arbeitete als junges Fräulein an der Kinokasse in der usbekischen Stadt Tschirtschik. Es liefen russische Liebesfilme und Josef Keller kaufte sich eine Kinokarte. Da erblickte er Nellis Fischers Augen. Und es war um ihn geschehen. Der Film auf der Leinwand dürfte ihm dann ziemlich egal gewesen sein. Es begann ja seine eigene Liebesgeschichte.

Von Marion von Imhoff