Mittelmark

Wenn es um Geld, vor allem Fördergeld geht, ist sie eine der wichtigsten Ansprechpartner in Potsdam-Mittelmark: Eveline Vogel. Für alle, die sich für Projekte im Landkreis, für Tourismus und Wirtschaft eingesetzt haben, ist sie ein bekanntes Gesicht: Die Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Regionalentwicklung feiert 2019 ihr 40-jähriges Dienstjubiläum.

1979 begann die gebürtige Wiesenburgerin beim damaligen Rat des Kreises Belzig zu arbeiten. Da gab es die DDR noch weitere zehn Jahre. Etliche Reformen und Umstrukturierungen hat Eveline Vogel seitdem miterlebt und gestaltet. Wenn sie heute auf die Region blickt, sagt sie: „Die Entwicklung ist prächtig.“ Die hohe Arbeitslosigkeit nach der Wende „ist enorm gesunken von 25 Prozent auf sechs, sieben Prozent in den Altkreisen Belzig und Brandenburg. Im Speckgürtel haben wir fast Vollbeschäftigung.“

Leuchttürme in Potsdam-Mittelmark

Leuchttürme sind für sie die Schaffung des Naturparks Hoher Fläming vor 20 Jahren, die Sanierung der Burgen und Schlösser Ziesar, Wiesenburg, Raben und Eisenhardt. Ihr liebstes Projekt die Renovierung des Bad Belziger Bahnhofes aus Konjunkturmitteln.

Eveline Vogels Lieblingsprojekt ist der Bahnhof Bad Belzig. Quelle: privat

Seit 2002 ist Eveline Vogel auch Vorsitzende des Arbeits- und Ausbildungsfördervereins Potsdam-Mittelmark. Etwa 10.000 Menschen haben durch den Verein seit 1991 Beschäftigung gefunden, manchmal für kurz, manchmal für länger, manches Mal gelang der Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt. Sie ist Vorstand in der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel. 60 Millionen Euro an EU-Fördermitteln hat der Verein seit 2007 und für die Förderperiode bis 2020 an Initiativen verteilt und noch zu vergeben.

Wenn Eveline Vogel von ihrer Arbeit generell spricht, kommen sofort Sätze von Projekten, Förderprogrammen, EU-Mitteln und Verwaltungsverfahren. Was so theoretisch klingt, brachte viel Geld in die Region.

Im Fläming aufgewachsen

Tief verwurzelt ist Eveline Vogel im Fläming. Von ihrem Elternhaus in Wiesenburg wohnt sie keine zwei Kilometer entfernt. Sie ist seit 42 Jahren verheiratet, Mutter zweier Söhne und hat zwei Enkeltöchter. Ihre Familie war seit Generationen mit der Landwirtschaft verbunden, Milchkühe und ein paar Schweine gehörten auf den Hof. Studiert hat die heute 62-Jährige Landwirtschaft an der Humboldt-Universität Berlin. Um in einer Schweinemastanlage zu arbeiten. LPG-Vorsitzende, Lehrerin oder Geologin wollte sie werden.

Aus der Schweinemastanlage wurde nichts. Da gelang ihr der wesentliche Schritt für ihre berufliche Laufbahn. Man könnte sagen, statt Gummistiefel nun Pumps: Sie ging zum Amt für Landwirtschaft im damaligen Rat des Kreises Belzig.

Als 33-Jährige erlebte sie die Wende

In dieser Position erlebte sie die Wende, die Unsicherheit, das spätere Wegbrechen vieler Jobs, die Freiheit und der damit verbundene Zustand des schwankenden Bodens, als alle Strukturen erst wieder neu geschaffen werden mussten.

Sie orientierte sich zum Amt für Wirtschaftsförderung, dort gab es einen Chef aus dem Westen. 33 Jahre alt war sie da und baute die Behörde mit auf. Von 1994 bis 2002 leitete sie das Amt für Landwirtschaft und Wirtschaftsförderung. Dann wurde sie persönliche Referentin des früheren Landrates Lothar Koche und leitete die Stabstelle Kreisentwicklung. Seit elf Jahren ist Eveline Vogel nun Fachdienstleiterin.

Menschen in Arbeit bringen

„Ich hatte immer einen sicheren Job“, sagt Eveline Vogel. Die Angst vor Arbeitslosigkeit, die nach der Wende so viele traf, hatte sie nie. Sie konnte helfen, „nicht wie eine Samariterin, aber es gab unglaublich viele Programme, um die Menschen wieder irgendwie in Arbeit zubringen“.

Als aus den Kreisen Brandenburg Land, Potsdam Land und Belzig Potsdam-Mittelmark entstand, musste sie aus sechs Behörden mit 60 Beschäftigten eine formen mit halb so viel Mitarbeitern. Es sei gelungen, entlassen worden sei niemand.

Sie ist eine Netzwerkerin

„Die Dinge, auf die ich stolz bin, sind nicht allein mein Verdienst“, sagt sie. „Ich habe und hatte Partner voller Tatendrang, etwas zu schaffen und zu bewegen für die Menschen, die hier leben.“ Und dann zählt sie die Bürgermeister, Amtsdirektoren, Regionalmanager auf.

„So viele Begegnungen mit Menschen, es ist unglaublich und das ist das, was mich so begeistert an meiner Arbeit.“ Sie konnte Impulse setzen für die Region. „Es ist überall etwas, es sind viele Spuren.“ Sie lacht. „Stimmt schon.“

Von Marion von Imhoff