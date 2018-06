Fohrde

Vielleicht sind in wenigen Tagen die nächsten 100 Jahre um. Im Schwarzen Berg zwischen Fohrde und Radewege, heißt es in einer alten Sage, hält ein böser Zauberer eine liebliche Prinzessin gefangen. Außerdem liegt unten drin noch ein großer Schatz. Nur einmal alle 100 Jahre tritt die holde Maid in der Johannisnacht aus dem Berg heraus und hofft, dass sie ein tapferer Jüngling erlöst.

In alten Zeiten, schrieb Oskar Dümke 1924 in seinen „Havelsagen“, „hauste auf dem Schlosse, welches sich auf dem Gipfel des Schwarzen Berges erhob, ein reicher alter Edelmann, welcher sich des Besitzes einer sehr schönen Tochter erfreute“.

Nun wollte ein mächtiger Zauberer eben jenes Mädchen heiraten. Vergeblich, „die Stolze wollte ihn nicht erhören“. Ob die junge Frau vielleicht gute Gründe hatte, den Zauberer abzuweisen, das verrät die Sage nicht. Jedenfalls war der Zauberer ziemlich sauer.

Der Schwarze Berg ist rund 89 Meter hoch und liegt im Norden von Potsdam-Mittelmark östlich von Fohrde. Quelle: Heiko Hesse

Er verwünschte die Maid und mit ihr das Schloss. Alles fuhr in den Berg hinab. Nur alle 100 Jahre darf die Holde heraus, damit sie „ein junger unschuldiger Mann, dessen Wiege aus dem Holz des Schwarzen Berges gefertigt ist“, befreien kann.

Einmal kam ein Hirte daher und lief der Prinzessin in die Arme. Sie bat ihn, er willigte ein. Drei Mal möge er sie auf seinem Rücken um den Berg tragen. Dabei dürfe er nicht sprechen oder lachen, was immer ihm begegne.

Tapfer schritt der Bursche voran

Der Zauberer aber hatte vorgesorgt. Wie der Hirte die Maid trug, erschienen die gruseligsten und merkwürdigsten Gestalten. Mal ein Drache, dann ein Riese, nun eine Schlange. Tapfer schritt Bursche stumm voran.

Doch dann humpelte aus dem Wald ein Entenküken hervor, das einen Heuwagen zog. Da konnte der Hirte nicht an sich halten und musste lachen. Die Maid fiel von seinem Rücken und war verschwunden.

Sommerfest in der Villa Fohrde

Eben diese Sage spielt der Sagenschmied am Samstag, 16. Juni, mit den kleinen und großen Besuchern des Sommerfestes der Villa Fohrde. Aber erst, wenn sie sich mit einem Zaubertrank gestärkt haben. Das Fest beginnt um 15 Uhr.

Von Heiko Hesse