Golzow

Ein himmelblaues Kleid hat sich Pauline Cierpinski (5) für ihre neue Aufgabe gewünscht. Ihre Schultern bedeckt sie mit einem abnehmbaren Cape. Den Mädchenkopf krönt eine funkelnde Haarspange. Passend zur Garderobe ihrer Lieblichkeit hüllt sich Friedhelm Kurt Weise (5) in ein blau-goldenes Gewand. Auf dem Kopf trägt der Blondschopf ein keckes Barett, an den Füßen Schuhe mit extra großen Schnallen. Schmuck sieht es aus, das gerade gekürte Kinderprinzenpaar des Golzower Karnevals Klubs (GKK).

Kartenverkauf läuft Die Termine für die Karnevalssitzungen im Golzower Gasthaus zur Erholung stehen fest. Prunksitzungen mit freiem Kartenverkauf gibt es am 12. und 26. Januar sowie am 2., 9.,16. und 23.Februar. Am 17. Februar ist Kinderfasching. Zum Rentnerkarneval wird am 27. Januar eingeladen. Kartenbestellungen telefonisch montags bis donnerstags von 18 bis 21 Uhr unter 0172 1553396 oder auf der Internetseite des GKK. Für den Rentnerkarneval werden die Karten über die Ortsgruppe der Volkssolidarität vertrieben. Der Golzower Karneval Klub wurde 1973 gegründet und befindet sich aktuell in der 46.Saison. Gründerväter waren damals Hans Joachim Dichte, Wolfgang Göricke sowie Mitglieder des Jugendklubs, wie Bernd Maaß. Tatkräftige Unterstützung gab auch Willi Dichte.

„Ein wenig aufgeregt sind wir schon. Aber wir freuen uns auf unsere Auftritte“, sind sich Pauline I. und Friedhelm I. einig. Der Nachwuchs darf nicht fehlen, wenn die Golzower Narren am 12. Januar den Reigen ihrer Prunksitzungen im Gasthaus zur Erholung eröffnen.

Matthias Weise ist der Schirmherr der aktuellen Saison der Golzower Karnevalisten. Quelle: GKK

Zusammen mit ihren erwachsenen Vorbildern werden die kostümierten Kinder in den Saal einmarschieren und in den Schlachtruf der Golzower „Golle helau!“ einstimmen. Es bleibt bei einer kurzen Vorstellung, denn wegen der vorgerückten Zeit müssen die jungen Karnevalisten die Sitzung wieder verlassen. Dafür gehört dem Kinderprinzenpaar der Kinderfasching am 17. Februar, zu dem alle Mädchen und Jungen eingeladen sind.

Das GKK-Prinzenpaar Christoph I. und Steffi (I.). Quelle: GKK

Immer mit dabei das ebenfalls neue GKK-Prinzenpaar Steffi I. und Christoph I. , die sich bis zur Rosenmontagsfeier rührend um den närrischen Nachwuchs kümmern werden. Bis Anfang März sind die Prinzenpaare fast jedes Wochenende auf den Beinen, um unter den Fans des Golzower Karnevals Freude und Frohsinn zu verbreiten. „Es hat einen Tag gedauert bis wir zugesagt haben. Aber für unseren Verein machen wir es gern“, berichtet der in gold-purpurnes Geschmeide gehüllte Prinz mit der GKK-Kappe auf dem Haupt, der mit bürgerlichen Namen Christoph Barth (30) heißt. Sein Geld verdient er als Maschinenbauingenieur.

Aktive Mitglieder

Auch privat ist er mit seiner Prinzessin liiert. Steffi Linzke (27) arbeitet hauptberuflich als Krankenschwester in Potsdam. „Der Karneval ist ein schöner Ausgleich zum Job“, findet die Prinzessin auf Zeit, die für ihr Ehrenamt ein rosafarbenes und mit edlen Stickereien versehenes Kleid gewählt hat. Im Haar trägt sie ein silberfarbenes Diadem. Beide sind aktive Mitglieder in den GKK-Tanzgruppen.

Der aktuelle Saisonorden des Golzower Karneval Klubs. Quelle: Rüdiger Böhme

Ein thematisches Motto hat sich der Golzower Karneval in seiner immerhin 46. Saison nicht gegeben. Doch beim Remmidemmi an der Plane kommen die Akteure um Präsident Andreas Meier nicht an das bedeutsamste Jubiläum im Dorf vorbei – das 800-jährige Bestehen Golzows. Einen öffentlichen 47. Saisonauftakt wird es aus diesem Anlass am 17. November geben. Auch beim Festumzug im August wollen die Vereinsmitglieder nicht fehlen. Diese dürfen sich in diesem Jahr über Karnevalsorden von einem besonderen Erinnerungswert freuen.

Orden zur Erinnerung

Auf dem glänzenden Metall am grün-gelben Band sind die Pernitzer Mühle, blühende Obstbäume und die Aufschrift 800 Jahre Golzow eingeprägt. Die Beschaffung eines der wichtigsten Karnevalsutensilien war ehrenvolle Aufgabe für den neuen Schirmherren Matthias Weise, der selbst Vereinsmitglied ist. Rund 160 Medaillen werden im Laufe der Saison an Mitglieder und Ehrengäste verteilt. Stolz darf jeder sein, dem dieser Orden im Golzower Jubeljahr angetragen wird.

Von Frank Bürstenbinder