Lehnin

Die Gesamtschule Lehnin in der Goethestraße hat am Dienstag den Diebstahl eines Laptops und der Kaffeekasse aus ihren Räumen bei der Polizei angezeigt. Der Einbruch liegt womöglich schon länger zurück, denn er kann irgendwann in den Sommerferien unbemerkt passiert sein.

Als Tatzeitraum gibt die Brandenburger Polizei die Tage zwischen dem 6. Juli und dem 21. August an. Unbekannte Täter haben sich Zutritt in das Archiv der Schule verschafft. Wie ihnen das gelang, das versucht die Polizei nun zu ermitteln.

Im Archiv öffneten sie einen Panzerschrank und stahlen daraus einen Laptop und die Kaffeekasse. Wie hoch der Schaden ist, weiß die Polizei noch nicht.

Zur Suche nach Spuren und deren Sicherung kamen Kriminaltechniker zum Einsatz. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind angelaufen.

Von Jürgen Lauterbach