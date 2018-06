Kloster Lehnin

Auf der Autobahn gibt es am Donnerstag, 21. Juni, eine kurzzeitige Engstelle. Ab etwa 8 Uhr wird die Piste zwischen den Anschlussstellen Lehnin und Netzen in Richtung Magdeburg eingeengt, teilweise auf einen Fahrstreifen. Das hat der Brandenburgische Landesbetrieb Straßenwesen am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

Die Ursache ist die Beseitigung eines Schadens an der Fahrbahn. „Die Engstelle hat nur eine geringe Länge“, teilt Behördensprecherin Cornelia Mitschka mit. Gleichwohl rechne sie damit, dass es zu erheblichen Stau kommen wird.

Und: „Die Beseitigung des Havarieschadens sollte bis zum frühen Nachmittag abgeschlossen sein“, heißt es weiter.

Von MAZ