Doppelte Schlüsselerlebnis für Feuerwehrleute

Dippmannsdorf. Knapp drei Jahre nachdem die Kameraden der Ortsfeuerwehr Dippmannsdorf ihr Löschfahrzeug (LF) 16 unerwartet ausrangieren mussten, ist Ersatz beschafft. Das vom Bund zur Nutzung bereitgestellte Fahrzeug musste damals wegen technischer Mängel am Fahrwerk aussortiert werden. Über einen Kleinbus aus dem Fuhrpark des Feuerwehrtechnischen Zentrums Beelitz-Heilstätten wurde die Integration in die Gefahrstoffeinheit des Landkreises Potsdam-Mittelmark weiterhin gewährleistet.

Auto aus Herbolzheim/Breisgau abgeholt

Bald darauf fassten die Bad Belziger Stadtverordneten jedoch den Beschluss, das ausgemusterte Fahrzeug schnellstmöglich zu ersetzen. Dieser Tage nun konnte der lang ersehnte neue LF 10 aus Herbolzheim im Breisgau abgeholt werden. Stadtwehrführer Olaf Beelitz, Dippmannsdorfs Wehrführer Daniel Habedank sowie Lars Habedank, Christian Benke und Lutz Rettig hatten sich auf den Weg dorthin begeben. Im Anschluss an die Abnahme des Fahrzeugs, inklusive Gerätschaften an Bord, erfolgte für sie bereits vor Ort eine Einweisung in die neue Technik. Nach der Rückkehr der Kameraden schloss sich am Sonnabend die offizielle Übergabe des Fahrzeugs durch die Stadt Bad Belzig als Träger des Brandschutzes an.

Wehrführer Daniel Habedank zeigt, welche Technik der Neuwagen an Bord hat. Quelle: Christiane Sommer

Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) überreichte den Zündschlüssel und ließ sich als dann das neue Einsatzfahrzeug erklären. Der feuerwehrtechnische Aufbau des 250 PS starken MAN umfasst unter anderem einen 1200-Liter-Löschwassertank, inklusive einer eingebauten Pumpe, und Rettungsgerät für die technische Hilfeleistung. Es bietet Platz für neun Kameraden. 245 000 Euro investierte die Kommune in die Anschaffung - ohne auf Fördermittel zurückzugreifen.

Löschgruppe Groß Briesn war schon in Vorfreude

Mit der Indienststellung des Autos in Dippmannsdorf konnte die im Gefahrenabwehrbedarfsplan der Stadt Bad Belzig festgeschriebene Erneuerung des Fahrzeugbestandes samt Einsatztechnik außerdem nahtlos um einen weiteren Punkt abgearbeitet werden.

„Unser Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) wird noch heute nach Groß Briesen umgesetzt“, erklärt Daniel Habedank. In der vergangenen Woche hatten die Dippmannsdorfer Kameraden wiederum die Floriansjünger aus Groß Briesen in die Technik ihres künftigen Fahrzeugs eingewiesen.

Die Schriftzüge auf den Autos waren bereits perfekt. Quelle: Christiane Sommer

In dieser Folge konnte Roland Leisegang am Sonnabend einen zweiten Fahrzeugschlüssel übergeben. „Wir werden uns erkenntlich zeigen“, so Jürgen Brosch, der an der Spitze der Groß Briesener Ortsfeuerwehr steht. Der Schriftzug an den Fahrer- und Beifahrertüren zu dem Zeitpunkt bereits ausgetauscht, sodass die Groß Briesener Kameraden tatsächlich mit ihrem neuen Fahrzeug den Heimweg antreten konnten. Dort wiederum ist die Freude über das 18 Jahre alte und mit einem 750 Liter Wassertank ausgestattete Löschfahrzeug nicht minder groß.

Gemeinsam wurde im Anschluss an den offiziellen Teil der Fahrzeugübergabe gefeiert. Mit „Löschmittel aus der Hopfenabteilung“ so Bürgermeister Roland Leisegang.

Von Christiane Sommer