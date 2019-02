Netzen

Der Dorf- und Feuerwehrverein in Netzen startete mit der Jahreshauptversammlung in sein Jubiläumsjahr. „Vor 20 Jahren wurden der Verein erst einmal nur zur Unterstützung der Feuerwehr gegründet“, sagt der Vorsitzende Jens Wiedecke. Für die Erweiterung um den Zusatz Dorfverein, haben sich die Mitglieder erst vor zwölf Monaten entschieden.

„Wir wollen damit auch mehr Netzener davon überzeugen bei uns mitzumachen, denn wir kümmern uns ja nicht nur um die Feuerwehr, sondern haben das ganze Dorf im Blick“, sagt Wiedecke. In der Vorbereitung zur Versammlung hat er zum Taschenrechner gegriffen, um den Altersschnitt der 39 Mitglieder zu bestimmen.

„Ich bin dabei auf 49,8 Jahre gekommen.“ An Engagement mangelt es im Verein zwar nicht. „Aber wir würden uns wünschen, dass einige neue Mitglieder aus der jüngeren Generation unseren Altersschnitt ein bisschen nach unten bewegen“, sagt Wiedecke.

Viele gute Taten im vorigen Jahr

Die stellvertretende Vereinsvorsitzende Solveig Müller zog in Jahresbericht für 2018 eine positive Bilanz. „Die von uns organisierten Veranstaltungen sind erfolgreich gelaufen.“ Besonders zum Kartoffelfest wurde es voll. „Ich habe vor lauter Menschenmassen vom großen Kartoffelfeuer gar nicht viel gesehen“, erinnerte sich Müller.

Etabliert hat sich inzwischen auch das Neptunfest, dass zum 3. Mal in Folge viele Gäste an die Badestelle am Netzener See lockte. Der Dorf- und Feuerwehrverein hat kleine und große Veranstaltungen für jede Jahreszeit in den Dorfkalender eingeschrieben.

Los geht es wieder am 27. April mit dem Angrillen am Gerätehaus der Feuerwehr, zu dem alle Netzener eingeladen sind.

Vereinsmitglieder unterstützen die aktive Wehr

Unterstützung vom Verein gibt es weiterhin für die aktive Wehr. „Vor zwei Jahren haben wir durch finanzielle Mittel mitgeholfen, die Beziehung zur Netzener Partnerfeuerwehr im polnischen Dabcze wieder zu beleben“, sagt Jens Wiedecke. Im jährlichen Wechsel machen sich die Kameraden auf den Weg zum Besuch bei den Freunden.

Diese Verbindung zieht inzwischen auch weitere Kreise. Die Grund- und Gesamtschule in Lehnin pflegt seit einigen Jahren eine Partnerschaft zur Schule in Dabcze. „Im letzten Jahr waren die polnische Schüler in der Gemeinde zu Gast und wir haben sie bei einem Grillabend am Feuerwehrgerätehaus begrüßt.“

Interessante Projekte für 2019 im Blick

Mit dem Blick auf das ganze Dorf haben die Mitglieder einige Projekte ins Auge gefasst. Zum einen soll in diesem Jahr eine gemeindeeigene kleine Scheune gegenüber des Feuerwehrgerätehauses so weit hergerichtet werden, dass die vom Netzener Bastler Arnold Kelle gefertigten Modelle alter Bauernhäuser dort ein Platz finden können.

„Wir wollen uns auch um den Spielplatz kümmern, der ebenfalls in unserer unmittelbaren Nachbarschaft im Dorfzentrum liegt“. kündigt Wiedecke an. Die Spielgeräte haben schon bessere Tage gesehen, sind sich die Vereinsmitglieder einig. „Deshalb wollen wir uns um Fördermittel bemühen und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kloster Lehnin möchten wir zwei, drei neue Spielgeräte anschaffen, die auch gerne wieder aus Holz sein sollen“, sagt Wiedecke.

Zudem soll künftig mit einem Zaun den Spielplatz einfrieden, um Hunde und Katzen fern zu halten.

Von Christine Lummert