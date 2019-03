Radewege

Unbekannte haben bereits am vergangenen Freitag mehrere Türen eines Einfamilienhauses in Radewege mit Gewalt aufgehebelt. Sie sind anschließend ins Haus und die dazugehörige Garage eingedrungen, berichtet die Polizei am Sonntag.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Fremden aus der Garage diverse Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen.

Das Einfamilienhaus wird zurzeit saniert und ist noch nicht bewohnt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Von MAZ