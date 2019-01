Teltow

Am Freitag in den frühen Abendstunden brachen insgesamt drei männliche Täter durch Aufbrechen der Terrassentür in ein Teltower Einfamilienhaus ein. Durch die ausgelöste Alarmanlage wurden die Täter allerdings schnell aufgeschreckt und in die Flucht geschlagen. Der Hausbesitzer konnte sie bei dieser Flucht sogar beobachten: Einer fuhr mit einem Motorrad davon, die anderen beiden flohen zu Fuß. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten jedoch nicht zur Ergreifung der Täter. Durch Kriminaltechniker konnten am Tatort Spuren gesichert werden.

Von MAzonline