Eine Stunde Vogelschau

BAD BELZIG. . Vom morgigen Feiertag bis zum Wochenende findet nämlich zum neunten Mal die bundesweite Gartenvogelzählung statt. Genaue Kenntnisse über die Population hierzulande sollen helfen, ihren Lebensraum zu erhalten und vor zunehmenden Gefahren zu schützen. Daher werden die Ergebnisse erfasst und von Ornithologen ausgewertet.

Egal ob allein oder mit Freunden – jeder ist aufgerufen hinzusehen, welche Vögel sich in seiner unmittelbaren Nähe tummeln. Garten, Balkon oder Park können in Augenschein genommen werden. Im vorigen Jahr hatte sich der Star in Belzig und Umgebung am häufigsten gezeigt. Mehr als fünf Dutzend Teilnehmer hatten sich an der Aktion beteiligt.

So geht’s: Ein oder zwei ruhige Plätzchen suchen, von wo aus gut beobachtet werden kann. Zu notieren ist jeweils die höchste Anzahl der Vögel einer Art, die in einer Stunde gesehen werden. Das vermeidet Doppelzählungen, da ein und derselbe Vogel mehrfach vorbeikommen kann. Dann die Beobachtungen bis Pfingsten in den Meldebogen übertragen, auf dem die zwölf wichtigsten Arten – zur Erinnerung – abgebildet sind.

Zwischen Donnerstag und Sonntag sollte also eine Stunde zu dem Zweck investiert werden. Womöglich zahlt sich das sogar aus. Dank einiger Sponsoren werden unter den Teilnehmern attraktive Preise verlost. Unter anderem eine Reise an den Niederrhein. Daneben gibt es auf der Internetpräsenz zur Zählaktion inzwischen einen Kinderwettbewerb sowie begleitendes Informationsmaterial.

Naturschutzbund Brandenburg, Potsdam, Lindenstraße 34,

(03 31) 2 01 55 70.

Informationen im Internet: www.stunde-der-gartenvoegel.de